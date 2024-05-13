https://ria.ru/20240513/polsha-1945685193.html
Спикер сейма Польши выступил против создания комиссии по влиянию России
Спикер сейма Польши выступил против создания комиссии по влиянию России - РИА Новости, 13.05.2024
Спикер сейма Польши выступил против создания комиссии по влиянию России
Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что выступает против создания комиссии по российскому влиянию. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:06
2024-05-13T18:06
2024-05-13T18:06
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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что выступает против создания комиссии по российскому влиянию. С идеей создать в сейме комиссию по изучению влияния России на польскую политику выступил премьер-министр республики Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. "Очередная антироссийская комиссия – это плохая идея. Для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма", - написал Холовня на платформе Х. "Полякам не нужен еще один скандальный политический театр: им нужны эффективные спецслужбы и депутаты, которые будут сосредоточены на создании хороших законов", - добавил он. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
https://ria.ru/20240513/dengi-1945596172.html
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в мире, белоруссия, варшава, минск, томаш шмидт (судья), дональд туск, польша, россия
В мире, Белоруссия, Варшава, Минск, Томаш Шмидт (судья), Дональд Туск, Польша, Россия
Спикер сейма Польши выступил против создания комиссии по влиянию России
Спикер сейма Польши Холовня выступил против создания комиссии по влиянию России