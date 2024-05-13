https://ria.ru/20240513/polsha-1945685193.html

Спикер сейма Польши выступил против создания комиссии по влиянию России

Спикер сейма Польши выступил против создания комиссии по влиянию России - РИА Новости, 13.05.2024

Спикер сейма Польши выступил против создания комиссии по влиянию России

Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что выступает против создания комиссии по российскому влиянию. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:06

2024-05-13T18:06

2024-05-13T18:06

в мире

белоруссия

варшава

минск

томаш шмидт (судья)

дональд туск

польша

россия

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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что выступает против создания комиссии по российскому влиянию. С идеей создать в сейме комиссию по изучению влияния России на польскую политику выступил премьер-министр республики Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. "Очередная антироссийская комиссия – это плохая идея. Для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма", - написал Холовня на платформе Х. "Полякам не нужен еще один скандальный политический театр: им нужны эффективные спецслужбы и депутаты, которые будут сосредоточены на создании хороших законов", - добавил он. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.

https://ria.ru/20240513/dengi-1945596172.html

белоруссия

варшава

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польша

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в мире, белоруссия, варшава, минск, томаш шмидт (судья), дональд туск, польша, россия