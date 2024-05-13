https://ria.ru/20240513/polsha-1945653917.html

Глава Польши не вылетел в Катар из-за неисправности самолета, пишут СМИ

Глава Польши не вылетел в Катар из-за неисправности самолета, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2024

Глава Польши не вылетел в Катар из-за неисправности самолета, пишут СМИ

Президент Польши Анджей Дуда не может вылететь в Катар из-за неисправности самолета, сообщило агентство IAR. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:57

2024-05-13T16:57

2024-05-13T17:10

в мире

катар

польша

анджей дуда

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ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не может вылететь в Катар из-за неисправности самолета, сообщило агентство IAR. "Полет президента Анджея Дуды в Катар, куда он направляется с рабочим визитом и собирается принять участие в экономическом форуме, отложен. Неисправность машины, на которой должен был лететь президент, незначительна. В настоящее время специалисты пытаются ее устранить", — уточнили в материале. Отмечается, что если починить самолет в ближайшее время не удастся, то его заменят на другой борт.Дуда планировал посетить Катар с визитом 13-15 мая.

https://ria.ru/20240314/samolet-1932894536.html

https://ria.ru/20231130/frg-1912807289.html

катар

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Дарья Буймова

в мире, катар, польша, анджей дуда