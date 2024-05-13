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Глава Польши не вылетел в Катар из-за неисправности самолета, пишут СМИ
Глава Польши не вылетел в Катар из-за неисправности самолета, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2024
Глава Польши не вылетел в Катар из-за неисправности самолета, пишут СМИ
Президент Польши Анджей Дуда не может вылететь в Катар из-за неисправности самолета, сообщило агентство IAR. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:57
2024-05-13T16:57
2024-05-13T17:10
в мире
катар
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не может вылететь в Катар из-за неисправности самолета, сообщило агентство IAR. "Полет президента Анджея Дуды в Катар, куда он направляется с рабочим визитом и собирается принять участие в экономическом форуме, отложен. Неисправность машины, на которой должен был лететь президент, незначительна. В настоящее время специалисты пытаются ее устранить", — уточнили в материале. Отмечается, что если починить самолет в ближайшее время не удастся, то его заменят на другой борт.Дуда планировал посетить Катар с визитом 13-15 мая.
https://ria.ru/20240314/samolet-1932894536.html
https://ria.ru/20231130/frg-1912807289.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, польша, анджей дуда
В мире, Катар, Польша, Анджей Дуда
Глава Польши не вылетел в Катар из-за неисправности самолета, пишут СМИ
IAR: президент Польши Дуда не смог вылететь в Катар из-за неисправности самолета