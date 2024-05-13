https://ria.ru/20240513/polsha-1945512593.html

В Польше рассказали о документах, к которым имел доступ сбежавший судья

В Польше рассказали о документах, к которым имел доступ сбежавший судья - РИА Новости, 13.05.2024

В Польше рассказали о документах, к которым имел доступ сбежавший судья

Польские спецслужбы согласно регламенту знают все секретные документы, к которым имел доступ уехавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт, среди них не было тех, что РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:21

2024-05-13T10:21

2024-05-13T10:21

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томаш шмидт (судья)

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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Польские спецслужбы согласно регламенту знают все секретные документы, к которым имел доступ уехавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт, среди них не было тех, что касаются оборонного потенциала страны, заявил в интервью изданию Gazeta Wyborcza бывший начальник Службы военной контрразведки Польши генерал Петр Пытэль. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. "Что касается доступа к секретным документам, то в польской системе есть правило, что каждый раз доступ к таким документам регистрируется. То есть на карточке ознакомления должен быть записан человек, имеющий к ним доступ, указать дату, причину ознакомления. Шмидту приходилось каждый раз регистрироваться", - сказал Пытель. "Из списков доступа к этим документам мы знаем о том, что знает Шмидт, что он мог вывезти или, возможно, скопировать. Хотя в тайной канцелярии суда трудно что-то копировать, но давайте предположим, что за этим не следят так, как положено", - продолжил он. Генерал пояснил, что таким образом польские спецслужбы могут нейтрализовать ущерб от утечки информации. "Наша контрразведка знает, какую информацию мог предоставить Шмидт русским. Таким образом, у нас есть возможность нейтрализовать возможный ущерб, очень хорошая возможность", - сказал он. Пытэль уверен в том, что Шмидт не имел доступа к документам, способным ослабить, например, оборонный потенциал Польши. "Шмидт не имел доступа к таким документам, которые позволяли бы русским действовать, ослабляя, например, нашу систему обороны, боевую готовность", - сказал он. Шмидт 10 мая заявил, что намерен опубликовать секретный документ. В назначенное время он опубликовал картинку, на которой был изображен, судя по подписи, "Агент Корнишон", с лицом премьер-министра Польши Дональда Туска в кожаном плаще, фуражке НКВД и револьвером в руке.

https://ria.ru/20240507/shmidt-1944310145.html

https://ria.ru/20240507/shmidt-1944436042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, белоруссия, варшава, томаш шмидт (судья), дональд туск