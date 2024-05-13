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В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками - РИА Новости, 13.05.2024
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14:27 13.05.2024 (обновлено: 15:13 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/politsiya-1945584868.html
В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками
В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками - РИА Новости, 13.05.2024
В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками
В Астрахани суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:27
2024-05-13T15:13
происшествия
астрахань
центральная азия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. В Астрахани суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек, сообщило региональное управление МВД."По горячим следам оперативниками была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.По данным ведомства, с 8 мая в больницу попали 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом. Как сообщал региональный СК, число умерших увеличилось до восьми.В рамках расследования дела проведены следственные мероприятия, в том числе с применением служебных собак. Полиция обнаружила 295 закладок, размещенных задержанным в городе. Согласно заключению эксперта, в тайниках находилось более тысячи разовых доз метадона и мефедрона.
https://ria.ru/20240503/zaderzhanie-1943599227.html
https://ria.ru/20240406/narkotik-1938279594.html
астрахань
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происшествия, астрахань, центральная азия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Центральная Азия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками

МВД: в Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. В Астрахани суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек, сообщило региональное управление МВД.
"По горячим следам оперативниками была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.
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По данным ведомства, с 8 мая в больницу попали 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом.
Как сообщал региональный СК, число умерших увеличилось до восьми.
В рамках расследования дела проведены следственные мероприятия, в том числе с применением служебных собак. Полиция обнаружила 295 закладок, размещенных задержанным в городе. Согласно заключению эксперта, в тайниках находилось более тысячи разовых доз метадона и мефедрона.
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