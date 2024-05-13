https://ria.ru/20240513/politsiya-1945584868.html

В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками

В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками - РИА Новости, 13.05.2024

В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками

В Астрахани суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:27

2024-05-13T14:27

2024-05-13T15:13

происшествия

астрахань

центральная азия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. В Астрахани суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек, сообщило региональное управление МВД."По горячим следам оперативниками была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.По данным ведомства, с 8 мая в больницу попали 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом. Как сообщал региональный СК, число умерших увеличилось до восьми.В рамках расследования дела проведены следственные мероприятия, в том числе с применением служебных собак. Полиция обнаружила 295 закладок, размещенных задержанным в городе. Согласно заключению эксперта, в тайниках находилось более тысячи разовых доз метадона и мефедрона.

https://ria.ru/20240503/zaderzhanie-1943599227.html

https://ria.ru/20240406/narkotik-1938279594.html

астрахань

центральная азия

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происшествия, астрахань, центральная азия, следственный комитет россии (ск рф)