https://ria.ru/20240513/politsiya-1945584868.html
В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками
В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками - РИА Новости, 13.05.2024
В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками
В Астрахани суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:27
2024-05-13T14:27
2024-05-13T15:13
происшествия
астрахань
центральная азия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:354:3012:2048_1920x0_80_0_0_cbccaa348ba292703e2b7c40081f4033.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. В Астрахани суд арестовал подозреваемого в сбыте наркотиков, из-за которых отравились десятки человек, сообщило региональное управление МВД."По горячим следам оперативниками была установлена личность подозреваемого в сбыте наркотических веществ. Им оказался 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в публикации.По данным ведомства, с 8 мая в больницу попали 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом. Как сообщал региональный СК, число умерших увеличилось до восьми.В рамках расследования дела проведены следственные мероприятия, в том числе с применением служебных собак. Полиция обнаружила 295 закладок, размещенных задержанным в городе. Согласно заключению эксперта, в тайниках находилось более тысячи разовых доз метадона и мефедрона.
https://ria.ru/20240503/zaderzhanie-1943599227.html
https://ria.ru/20240406/narkotik-1938279594.html
астрахань
центральная азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, центральная азия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Центральная Азия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками
МВД: в Астрахани суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками