Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/pogibshie-1945647361.html
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших - РИА Новости, 13.05.2024
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 35 091, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:36
2024-05-13T16:36
в мире
израиль
рафах (провинция)
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_6f7ceefc7961d697dd51e42ba6b6d002.jpg
ТУНИС, 13 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 35 091, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 35 091, пострадали 78 827 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава. По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 57 человек, погибших из-за действий израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240509/ssha-1944837686.html
https://ria.ru/20240511/bayden-1945313570.html
израиль
рафах (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/44/1018264470_301:0:1974:1255_1920x0_80_0_0_c0208a2f60a6e7a2fe858c2d92f12015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших

Минздрав Газы: при израильских ударах погибли до 35091 человек, пострадали 78827

© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 13 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 35 091, сообщило министерство здравоохранения Газы.
«
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 35 091, пострадали 78 827 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Байден признал, что США причастны к гибели мирных жителей в секторе Газа
9 мая, 01:51
По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 57 человек, погибших из-за действий израильской армии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Байден оценил возможность прекращения огня между Израилем и ХАМАС
11 мая, 23:49
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала