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Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших - РИА Новости, 13.05.2024
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 35 091, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:36
2024-05-13T16:36
2024-05-13T16:36
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ТУНИС, 13 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 35 091, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 35 091, пострадали 78 827 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава. По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 57 человек, погибших из-за действий израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240509/ssha-1944837686.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Газы обновил списки погибших и пострадавших
Минздрав Газы: при израильских ударах погибли до 35091 человек, пострадали 78827