СМИ: в Запорожье попытались поджечь здание военкомата
"Страна": в подконтрольном ВСУ Запорожье попытались поджечь здание военкомата
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На Украине возбудили уголовное дело против мужчины, который забросал бутылками с зажигательной смесью здание Шевченковского военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.
"В Запорожье неизвестный бросил два коктейля Молотова в здание Шевченковского ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине - ред.)... но бутылки с бензином не загорелись. Правонарушителя разыскивают", - сообщает издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что происшествие произошло в ночь на подельник. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично. Кроме того, в документе, в частности, не прописаны сроки демобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.