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Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа" - РИА Новости, 13.05.2024
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Новости Подмосковья
 
13:06 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/podmoskove-1945557506.html
Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа"
Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа" - РИА Новости, 13.05.2024
Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа"
Более 117 тысяч человек посетили мероприятия, которые посвящены празднованию 79-летия Великой Победы, организованные в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:06
2024-05-13T13:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
парки
день победы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 117 тысяч человек посетили мероприятия, которые посвящены празднованию 79-летия Великой Победы, организованные в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Общеобластное празднование "Подвиг. Память. Победа" прошло на 89 парковых территориях. В рамках мероприятия проведена 41 концертная программа, более 40 тематических мастер-классов по изготовлению открыток, а также в парках работали 37 полевых кухонь. Кроме того, в 23 парках состоялась акция "Вальс Победы", где танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, вальсировали под аккомпанемент оркестра. На 12 парковых территориях была проведена акция "Письмо солдату". Также в парках Подмосковья была организована раздача георгиевских ленточек, проведены уроки истории и возложены цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.
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московская область (подмосковье), парки, день победы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Парки, День Победы

Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа"

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиБолее 117 тысяч человек посетили в парках МО акцию "Подвиг. Память. Победа"
Более 117 тысяч человек посетили в парках МО акцию Подвиг. Память. Победа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Более 117 тысяч человек посетили в парках МО акцию "Подвиг. Память. Победа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 117 тысяч человек посетили мероприятия, которые посвящены празднованию 79-летия Великой Победы, организованные в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Общеобластное празднование "Подвиг. Память. Победа" прошло на 89 парковых территориях. В рамках мероприятия проведена 41 концертная программа, более 40 тематических мастер-классов по изготовлению открыток, а также в парках работали 37 полевых кухонь.
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Кроме того, в 23 парках состоялась акция "Вальс Победы", где танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, вальсировали под аккомпанемент оркестра. На 12 парковых территориях была проведена акция "Письмо солдату".
Также в парках Подмосковья была организована раздача георгиевских ленточек, проведены уроки истории и возложены цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПаркиДень Победы
 
 
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