https://ria.ru/20240513/podmoskove-1945557506.html

Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа"

Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа" - РИА Новости, 13.05.2024

Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа"

Более 117 тысяч человек посетили мероприятия, которые посвящены празднованию 79-летия Великой Победы, организованные в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:06

2024-05-13T13:06

2024-05-13T13:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

парки

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945560156_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b2c3192cb50cc06575d1b907625cee3.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 117 тысяч человек посетили мероприятия, которые посвящены празднованию 79-летия Великой Победы, организованные в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Общеобластное празднование "Подвиг. Память. Победа" прошло на 89 парковых территориях. В рамках мероприятия проведена 41 концертная программа, более 40 тематических мастер-классов по изготовлению открыток, а также в парках работали 37 полевых кухонь. Кроме того, в 23 парках состоялась акция "Вальс Победы", где танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, вальсировали под аккомпанемент оркестра. На 12 парковых территориях была проведена акция "Письмо солдату". Также в парках Подмосковья была организована раздача георгиевских ленточек, проведены уроки истории и возложены цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20240510/veteran-1945161499.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), парки, день победы