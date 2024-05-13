https://ria.ru/20240513/podmoskove-1945557506.html
Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа"
Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа" - РИА Новости, 13.05.2024
Более 117 тыс человек посетили в Подмосковье акцию "Подвиг. Память. Победа"
Более 117 тысяч человек посетили мероприятия, которые посвящены празднованию 79-летия Великой Победы, организованные в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:06
2024-05-13T13:06
2024-05-13T13:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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день победы
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 117 тысяч человек посетили мероприятия, которые посвящены празднованию 79-летия Великой Победы, организованные в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Общеобластное празднование "Подвиг. Память. Победа" прошло на 89 парковых территориях. В рамках мероприятия проведена 41 концертная программа, более 40 тематических мастер-классов по изготовлению открыток, а также в парках работали 37 полевых кухонь. Кроме того, в 23 парках состоялась акция "Вальс Победы", где танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, вальсировали под аккомпанемент оркестра. На 12 парковых территориях была проведена акция "Письмо солдату". Также в парках Подмосковья была организована раздача георгиевских ленточек, проведены уроки истории и возложены цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240510/veteran-1945161499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), парки, день победы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Парки, День Победы
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 117 тысяч человек посетили мероприятия, которые посвящены празднованию 79-летия Великой Победы, организованные в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Общеобластное празднование "Подвиг. Память. Победа" прошло на 89 парковых территориях. В рамках мероприятия проведена 41 концертная программа, более 40 тематических мастер-классов по изготовлению открыток, а также в парках работали 37 полевых кухонь.
Кроме того, в 23 парках состоялась акция "Вальс Победы", где танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, вальсировали под аккомпанемент оркестра. На 12 парковых территориях была проведена акция "Письмо солдату".
Также в парках Подмосковья
была организована раздача георгиевских ленточек, проведены уроки истории и возложены цветы к памятникам героям Великой Отечественной войны.