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Москвичи собрали для участников СВО более 4,5 тысячи подарков
Москвичи собрали для участников СВО более 4,5 тысячи подарков - РИА Новости, 13.05.2024
Москвичи собрали для участников СВО более 4,5 тысячи подарков
Более 4,5 тысячи подарков для участников специальной военной операции и жителей новых регионов собрали за прошедшие две недели в столице в рамках акции "Москва... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:44
2024-05-13T07:44
2024-05-13T07:44
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 4,5 тысячи подарков для участников специальной военной операции и жителей новых регионов собрали за прошедшие две недели в столице в рамках акции "Москва помогает", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "За прошедшие две недели в рамках акции "Москва помогает" удалось собрать более 4,5 тысячи подарков для участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых территорий. Москвичи приносили их в павильоны на площадках фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время посылки отправят адресатам. Среди них почти тысяча упаковок со средствами личной гигиены, около 900 комплектов термобелья и пар носков, более 700 посылок со сладостями и более 450 игрушек и книг. "Чаще всего горожане приходили в пункты сбора на Тверской площади, Ореховом бульваре, на улице Профсоюзной и в проезде Серебрякова", - добавляется в сообщении. За два года работы проекта "Москва помогает" горожане собрали более 3,7 миллиона вещей для жителей новых регионов России. Сейчас в столице работает 13 штабов программы, в которые можно принести новые вещи в упаковке и с бирками. Они открыты ежедневно с 10.00 до 19.00. Для сбора гуманитарной помощи создали отдельный волонтерский корпус. К нему присоединились уже 14,8 тысячи человек.
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общество, москва, россия
Надежные люди, Общество, Москва, Россия
Москвичи собрали для участников СВО более 4,5 тысячи подарков
В Москве для участников СВО и жителей новых регионов собрали 4,5 тысячи подарков
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 4,5 тысячи подарков для участников специальной военной операции и жителей новых регионов собрали за прошедшие две недели в столице в рамках акции "Москва помогает", сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
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"За прошедшие две недели в рамках акции "Москва помогает" удалось собрать более 4,5 тысячи подарков для участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых территорий. Москвичи приносили их в павильоны на площадках фестивалей "Пасхальный дар" и "Московская весна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время посылки отправят адресатам. Среди них почти тысяча упаковок со средствами личной гигиены, около 900 комплектов термобелья и пар носков, более 700 посылок со сладостями и более 450 игрушек и книг.
"Чаще всего горожане приходили в пункты сбора на Тверской площади, Ореховом бульваре, на улице Профсоюзной и в проезде Серебрякова", - добавляется в сообщении.
За два года работы проекта "Москва помогает" горожане собрали более 3,7 миллиона вещей для жителей новых регионов России
. Сейчас в столице работает 13 штабов программы, в которые можно принести новые вещи в упаковке и с бирками. Они открыты ежедневно с 10.00 до 19.00. Для сбора гуманитарной помощи создали отдельный волонтерский корпус. К нему присоединились уже 14,8 тысячи человек.