https://ria.ru/20240513/pereseivanie-1945633646.html
В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры
В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры - РИА Новости, 13.05.2024
В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры
В хозяйствах Липецкой области пересевают культуры, пострадавшие от недавних заморозков, по предварительным данным, погибло 5% от общей площади посевов и почти... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:01
2024-05-13T16:01
2024-05-13T17:57
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 мая — РИА Новости. В хозяйствах Липецкой области пересевают культуры, пострадавшие от недавних заморозков, по предварительным данным, погибло 5% от общей площади посевов и почти половина урожая фруктов и ягод, сообщил глава региона Игорь Артамонов. В понедельник в правительстве Липецкой области состоялось совещание, на котором власти региона и аграрии обсудили размеры ущерба, нанесенного недавними заморозками. Как сообщил Артамонов, потеряно 5% от 1,4 миллиона гектаров посевных площадей. Больше всего пострадали посевы ячменя, рапса и сахарной свеклы. В настоящий момент в хозяйствах области идет интенсивный пересев. Губернатор отметил, что в более трудных условиях оказались садоводы области. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего плодово-ягодного урожая. "Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев", – отметил Артамонов. Он напомнил, что в связи с аномально низкими температурами 8 мая на территории Липецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации. Принятые меры позволят сельхозпредприятиям региона получить страховое возмещение из-за потери урожая, но угроза посевам все еще сохраняется. Как предупредили синоптики, утром и ночью 14 и 15 мая в Липецкой области ожидаются заморозки до минус 2 градусов.
https://ria.ru/20240508/lipetsk-1944714541.html
https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 13 мая — РИА Новости. В хозяйствах Липецкой области пересевают культуры, пострадавшие от недавних заморозков, по предварительным данным, погибло 5% от общей площади посевов и почти половина урожая фруктов и ягод, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В понедельник в правительстве Липецкой области состоялось совещание, на котором власти региона и аграрии обсудили размеры ущерба, нанесенного недавними заморозками.
Как сообщил Артамонов
, потеряно 5% от 1,4 миллиона гектаров посевных площадей. Больше всего пострадали посевы ячменя, рапса и сахарной свеклы. В настоящий момент в хозяйствах области идет интенсивный пересев.
Губернатор отметил, что в более трудных условиях оказались садоводы области. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего плодово-ягодного урожая.
«
"Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев", – отметил Артамонов.
Он напомнил, что в связи с аномально низкими температурами 8 мая на территории Липецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации. Принятые меры позволят сельхозпредприятиям региона получить страховое возмещение из-за потери урожая, но угроза посевам все еще сохраняется. Как предупредили синоптики, утром и ночью 14 и 15 мая в Липецкой области ожидаются заморозки до минус 2 градусов.