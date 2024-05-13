https://ria.ru/20240513/pereseivanie-1945633646.html

В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры

В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры - РИА Новости, 13.05.2024

В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры

В хозяйствах Липецкой области пересевают культуры, пострадавшие от недавних заморозков, по предварительным данным, погибло 5% от общей площади посевов и почти... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:01

2024-05-13T16:01

2024-05-13T17:57

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 мая — РИА Новости. В хозяйствах Липецкой области пересевают культуры, пострадавшие от недавних заморозков, по предварительным данным, погибло 5% от общей площади посевов и почти половина урожая фруктов и ягод, сообщил глава региона Игорь Артамонов. В понедельник в правительстве Липецкой области состоялось совещание, на котором власти региона и аграрии обсудили размеры ущерба, нанесенного недавними заморозками. Как сообщил Артамонов, потеряно 5% от 1,4 миллиона гектаров посевных площадей. Больше всего пострадали посевы ячменя, рапса и сахарной свеклы. В настоящий момент в хозяйствах области идет интенсивный пересев. Губернатор отметил, что в более трудных условиях оказались садоводы области. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего плодово-ягодного урожая. "Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев", – отметил Артамонов. Он напомнил, что в связи с аномально низкими температурами 8 мая на территории Липецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации. Принятые меры позволят сельхозпредприятиям региона получить страховое возмещение из-за потери урожая, но угроза посевам все еще сохраняется. Как предупредили синоптики, утром и ночью 14 и 15 мая в Липецкой области ожидаются заморозки до минус 2 градусов.

https://ria.ru/20240508/lipetsk-1944714541.html

https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов