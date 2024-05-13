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В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры - РИА Новости, 13.05.2024
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Липецкая область
 
16:01 13.05.2024 (обновлено: 17:57 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/pereseivanie-1945633646.html
В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры
В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры - РИА Новости, 13.05.2024
В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры
В хозяйствах Липецкой области пересевают культуры, пострадавшие от недавних заморозков, по предварительным данным, погибло 5% от общей площади посевов и почти... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:01
2024-05-13T17:57
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 мая — РИА Новости. В хозяйствах Липецкой области пересевают культуры, пострадавшие от недавних заморозков, по предварительным данным, погибло 5% от общей площади посевов и почти половина урожая фруктов и ягод, сообщил глава региона Игорь Артамонов. В понедельник в правительстве Липецкой области состоялось совещание, на котором власти региона и аграрии обсудили размеры ущерба, нанесенного недавними заморозками. Как сообщил Артамонов, потеряно 5% от 1,4 миллиона гектаров посевных площадей. Больше всего пострадали посевы ячменя, рапса и сахарной свеклы. В настоящий момент в хозяйствах области идет интенсивный пересев. Губернатор отметил, что в более трудных условиях оказались садоводы области. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего плодово-ягодного урожая. "Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев", – отметил Артамонов. Он напомнил, что в связи с аномально низкими температурами 8 мая на территории Липецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации. Принятые меры позволят сельхозпредприятиям региона получить страховое возмещение из-за потери урожая, но угроза посевам все еще сохраняется. Как предупредили синоптики, утром и ночью 14 и 15 мая в Липецкой области ожидаются заморозки до минус 2 градусов.
https://ria.ru/20240508/lipetsk-1944714541.html
https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области пересевают пострадавшие от заморозков культуры

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиЗдание областной администрации Липецкой области
Здание областной администрации Липецкой области - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Здание областной администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 мая — РИА Новости. В хозяйствах Липецкой области пересевают культуры, пострадавшие от недавних заморозков, по предварительным данным, погибло 5% от общей площади посевов и почти половина урожая фруктов и ягод, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В понедельник в правительстве Липецкой области состоялось совещание, на котором власти региона и аграрии обсудили размеры ущерба, нанесенного недавними заморозками.
Мокрый снег - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве
8 мая, 16:24
Как сообщил Артамонов, потеряно 5% от 1,4 миллиона гектаров посевных площадей. Больше всего пострадали посевы ячменя, рапса и сахарной свеклы. В настоящий момент в хозяйствах области идет интенсивный пересев.
Губернатор отметил, что в более трудных условиях оказались садоводы области. В некоторых хозяйствах погибла половина будущего плодово-ягодного урожая.
«
"Рабочая группа подсчитывает ущерб. Мы будем обращаться в федеральный центр за дополнительными субсидиями для поддержки наших аграриев", – отметил Артамонов.
Он напомнил, что в связи с аномально низкими температурами 8 мая на территории Липецкой области был введен режим чрезвычайной ситуации. Принятые меры позволят сельхозпредприятиям региона получить страховое возмещение из-за потери урожая, но угроза посевам все еще сохраняется. Как предупредили синоптики, утром и ночью 14 и 15 мая в Липецкой области ожидаются заморозки до минус 2 градусов.
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Вчера, 12:59
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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