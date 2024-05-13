https://ria.ru/20240513/peregovory-1945553623.html

Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции

Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции - РИА Новости, 13.05.2024

Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции

Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству прерваны из-за обвинений в коррупции членов украинской делегации, сообщил заместитель главы Минсельхоза Польши РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:48

2024-05-13T12:48

2024-05-13T15:51

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ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству прерваны из-за обвинений в коррупции членов украинской делегации, сообщил заместитель главы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna."Переговоры прерваны, так как часть представителей с их стороны была обвинена в коррупционной деятельности", — сказал собеседник издания.Колодзейчак уточнил, что еще один раунд переговоров был запланирован на 14 мая, но его отменили."Мы не будем вести переговоры с лицами, которые имеют обвинения в коррупции", — добавил он.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля заявило, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов. Утверждается, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады. Название министерства и имя его руководителя НАБУ не называло. По версии украинских СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945268573.html

https://ria.ru/20240425/wnp-1942298542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, украина, польша, киев, варшава