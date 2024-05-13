https://ria.ru/20240513/peregovory-1945553623.html
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции - РИА Новости, 13.05.2024
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции
Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству прерваны из-за обвинений в коррупции членов украинской делегации, сообщил заместитель главы Минсельхоза Польши РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:48
2024-05-13T12:48
2024-05-13T15:51
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ВАРШАВА, 13 мая — РИА Новости. Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству прерваны из-за обвинений в коррупции членов украинской делегации, сообщил заместитель главы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna."Переговоры прерваны, так как часть представителей с их стороны была обвинена в коррупционной деятельности", — сказал собеседник издания.Колодзейчак уточнил, что еще один раунд переговоров был запланирован на 14 мая, но его отменили."Мы не будем вести переговоры с лицами, которые имеют обвинения в коррупции", — добавил он.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля заявило, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 миллиона долларов. Утверждается, что среди участников махинации есть министр, бывший глава аграрного комитета Верховной рады. Название министерства и имя его руководителя НАБУ не называло. По версии украинских СМИ, речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.
https://ria.ru/20240511/ukraina-1945268573.html
https://ria.ru/20240425/wnp-1942298542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, украина, польша, киев, варшава
В мире, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Украина, Польша, Киев, Варшава
Польско-украинские переговоры прерваны из-за обвинений в коррупции
Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Киевом из-за коррупции