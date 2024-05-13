https://ria.ru/20240513/palliativ-1945612417.html

Школы паллиативной медпомощи заработали в 4 округах Подмосковья с 13 мая

Школы паллиативной медпомощи заработали в 4 округах Подмосковья с 13 мая - РИА Новости, 13.05.2024

Школы паллиативной медпомощи заработали в 4 округах Подмосковья с 13 мая

Школы паллиативной медицинской помощи запустили в четырех городских округах Московской области с 13 мая. Первый урок проведут в химкинском микрорайоне Сходня,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:16

2024-05-13T15:16

2024-05-13T15:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154776/33/1547763323_0:165:2970:1836_1920x0_80_0_0_b5db5f755c6c8fc8da81ff7561434ec7.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Школы паллиативной медицинской помощи запустили в четырех городских округах Московской области с 13 мая. Первый урок проведут в химкинском микрорайоне Сходня, сообщил 360.ru.По словам министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка, бесплатные занятия по уходу за тяжело больными пациентами будут проводить врачи, психологи и специалисты смежных сфер. Школы располагаются на базе четырех больниц: Клинской, Химкинской, Солнечногорской и Красногорской.Отмечается, что подробную информацию о графике и темах следующих занятий можно найти на портале паллиативной помощи.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)