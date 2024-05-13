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Школы паллиативной медпомощи заработали в 4 округах Подмосковья с 13 мая - РИА Новости, 13.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:16 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/palliativ-1945612417.html
Школы паллиативной медпомощи заработали в 4 округах Подмосковья с 13 мая
Школы паллиативной медпомощи заработали в 4 округах Подмосковья с 13 мая - РИА Новости, 13.05.2024
Школы паллиативной медпомощи заработали в 4 округах Подмосковья с 13 мая
Школы паллиативной медицинской помощи запустили в четырех городских округах Московской области с 13 мая. Первый урок проведут в химкинском микрорайоне Сходня,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:16
2024-05-13T15:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Школы паллиативной медицинской помощи запустили в четырех городских округах Московской области с 13 мая. Первый урок проведут в химкинском микрорайоне Сходня, сообщил 360.ru.По словам министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка, бесплатные занятия по уходу за тяжело больными пациентами будут проводить врачи, психологи и специалисты смежных сфер. Школы располагаются на базе четырех больниц: Клинской, Химкинской, Солнечногорской и Красногорской.Отмечается, что подробную информацию о графике и темах следующих занятий можно найти на портале паллиативной помощи.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Школы паллиативной медпомощи заработали в 4 округах Подмосковья с 13 мая

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМосковский центр паллиативной помощи детям
Московский центр паллиативной помощи детям - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Школы паллиативной медицинской помощи запустили в четырех городских округах Московской области с 13 мая. Первый урок проведут в химкинском микрорайоне Сходня, сообщил 360.ru.
По словам министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка, бесплатные занятия по уходу за тяжело больными пациентами будут проводить врачи, психологи и специалисты смежных сфер. Школы располагаются на базе четырех больниц: Клинской, Химкинской, Солнечногорской и Красногорской.
Отмечается, что подробную информацию о графике и темах следующих занятий можно найти на портале паллиативной помощи.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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