https://ria.ru/20240513/overchuk-1945540177.html

Госдума обсуждает вопрос об утверждении Оверчука вице-премьером

Госдума обсуждает вопрос об утверждении Оверчука вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума обсуждает вопрос об утверждении Оверчука вице-премьером

Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алексея Оверчука вице-премьером правительства РФ, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:08

2024-05-13T12:08

2024-05-13T13:04

политика

госдума рф

алексей оверчук

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алексея Оверчука вице-премьером правительства РФ, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин."Перейдем к рассмотрению шестого вопроса о проекте постановления Государственной Думы - об утверждении Оверчука Алексея Логвиновича заместителем председателя правительства", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, алексей оверчук