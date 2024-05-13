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Госдума обсуждает вопрос об утверждении Оверчука вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
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12:08 13.05.2024 (обновлено: 13:04 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/overchuk-1945540177.html
Госдума обсуждает вопрос об утверждении Оверчука вице-премьером
Госдума обсуждает вопрос об утверждении Оверчука вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума обсуждает вопрос об утверждении Оверчука вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алексея Оверчука вице-премьером правительства РФ, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:08
2024-05-13T13:04
политика
госдума рф
алексей оверчук
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алексея Оверчука вице-премьером правительства РФ, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин."Перейдем к рассмотрению шестого вопроса о проекте постановления Государственной Думы - об утверждении Оверчука Алексея Логвиновича заместителем председателя правительства", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
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политика, госдума рф, алексей оверчук
Политика, Госдума РФ, Алексей Оверчук
Госдума обсуждает вопрос об утверждении Оверчука вице-премьером

Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Оверчука вице-премьером

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Алексей Оверчук выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Алексей Оверчук выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ Алексей Оверчук выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении Алексея Оверчука вице-премьером правительства РФ, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Перейдем к рассмотрению шестого вопроса о проекте постановления Государственной Думы - об утверждении Оверчука Алексея Логвиновича заместителем председателя правительства", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаГосдума РФАлексей Оверчук
 
 
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