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СК Воронежа проверяет данные об отравлении курсантов одного из вузов
СК Воронежа проверяет данные об отравлении курсантов одного из вузов - РИА Новости, 13.05.2024
СК Воронежа проверяет данные об отравлении курсантов одного из вузов
Следователи начали проверку информации о том, что 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа госпитализированы с диагнозом "острая кишечная... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:02
2024-05-13T17:02
2024-05-13T17:02
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", сообщило управление СК РФ по региону. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по сообщению о госпитализации курсантов воронежского института в медицинское учреждение с заболеванием острой кишечной инфекцией", - говорится в сообщении. Как ранее информировало правительство Воронежской области, в инфекционном отделении больницы с диагнозом "острая кишечная инфекция" находятся 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа. Состояние пациентов близко к удовлетворительному. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240513/astrakhan-1945598757.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК Воронежа проверяет данные об отравлении курсантов одного из вузов
СК Воронежа начал проверку данных об отравлении 12 курсантов одного из вузов