https://ria.ru/20240513/otravlenie-1945655837.html

СК Воронежа проверяет данные об отравлении курсантов одного из вузов

СК Воронежа проверяет данные об отравлении курсантов одного из вузов - РИА Новости, 13.05.2024

СК Воронежа проверяет данные об отравлении курсантов одного из вузов

Следователи начали проверку информации о том, что 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа госпитализированы с диагнозом "острая кишечная... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:02

2024-05-13T17:02

2024-05-13T17:02

происшествия

воронеж

воронежская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749218768_0:669:2451:2048_1920x0_80_0_0_9424e89247379d14144f479180716cf6.jpg

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", сообщило управление СК РФ по региону. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области проводится доследственная проверка по сообщению о госпитализации курсантов воронежского института в медицинское учреждение с заболеванием острой кишечной инфекцией", - говорится в сообщении. Как ранее информировало правительство Воронежской области, в инфекционном отделении больницы с диагнозом "острая кишечная инфекция" находятся 12 курсантов одного из высших учебных заведений Воронежа. Состояние пациентов близко к удовлетворительному. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240513/astrakhan-1945598757.html

воронеж

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, воронежская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)