https://ria.ru/20240513/otnosheniya-1945682912.html

Путин и президент Боливии обсудили двусторонние отношения

Путин и президент Боливии обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 13.05.2024

Путин и президент Боливии обсудили двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе обсудили двусторонние отношения с акцентом на реализацию проектов в торгово-экономической и... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:56

2024-05-13T17:56

2024-05-13T17:59

боливия

россия

владимир путин

луис арсе

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе обсудили двусторонние отношения с акцентом на реализацию проектов в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Условлено об активизации контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.Кроме того, боливийский лидер поздравил Владимира Путина и весь российский народ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20240511/putin-1945197876.html

боливия

россия

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боливия, россия, владимир путин, луис арсе