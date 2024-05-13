Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент Боливии обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 13.05.2024 (обновлено: 17:59 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/otnosheniya-1945682912.html
Путин и президент Боливии обсудили двусторонние отношения
Путин и президент Боливии обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 13.05.2024
Путин и президент Боливии обсудили двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе обсудили двусторонние отношения с акцентом на реализацию проектов в торгово-экономической и... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:56
2024-05-13T17:59
боливия
россия
владимир путин
луис арсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_0:79:3241:1902_1920x0_80_0_0_2843b5c157966361029727974dba1bd6.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе обсудили двусторонние отношения с акцентом на реализацию проектов в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Условлено об активизации контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.Кроме того, боливийский лидер поздравил Владимира Путина и весь российский народ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20240511/putin-1945197876.html
боливия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_512:0:3241:2047_1920x0_80_0_0_fc009bd2fd6ac7a5b669c0fa9b525def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
боливия, россия, владимир путин, луис арсе
Боливия, Россия, Владимир Путин, Луис Арсе
Путин и президент Боливии обсудили двусторонние отношения

Путин и президент Боливии Луис Арсе обсудили двусторонние отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Боливии Луис Арсе обсудили двусторонние отношения с акцентом на реализацию проектов в торгово-экономической и энергетической областях, сообщает пресс-служба Кремля.
«
"Обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию взаимовыгодных совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях. Условлено об активизации контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе боливийской стороны.
Кроме того, боливийский лидер поздравил Владимира Путина и весь российский народ с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Венесуэле заявили об уникальности политики Путина
11 мая, 06:18
 
БоливияРоссияВладимир ПутинЛуис Арсе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала