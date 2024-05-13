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В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/opasnost-1945724416.html
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:14
2024-05-13T20:14
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 19.04 мск, через 33 минуты тревогу отменили. "РСЧС: На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/gladkov-1945710537.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности

МЧС: cигнал о ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкУказатель "Укрытие" в парке Белгорода
Указатель Укрытие в парке Белгорода - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Указатель "Укрытие" в парке Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 19.04 мск, через 33 минуты тревогу отменили.
"РСЧС: На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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ВСУ дронами атаковали сразу несколько сел в Белгородской области
Вчера, 19:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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