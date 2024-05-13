https://ria.ru/20240513/opasnost-1945709564.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:12
2024-05-13T19:12
2024-05-13T19:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.Новая угроза ракетной опасности была объявлена спустя 15 минут после отмены."РСЧС: На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240513/lvova-belova-1945564347.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность