https://ria.ru/20240513/opasnost-1945709564.html

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:12

2024-05-13T19:12

2024-05-13T19:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.Новая угроза ракетной опасности была объявлена спустя 15 минут после отмены."РСЧС: На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.

https://ria.ru/20240513/lvova-belova-1945564347.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины