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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/opasnost-1945709564.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:12
2024-05-13T19:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
украина
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.Новая угроза ракетной опасности была объявлена спустя 15 минут после отмены."РСЧС: На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
https://ria.ru/20240513/lvova-belova-1945564347.html
белгородская область
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Украина, Вооруженные силы Украины
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие в Белгороде
Модульное укрытие в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Модульное укрытие в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Белгородской области.
Новая угроза ракетной опасности была объявлена спустя 15 минут после отмены.
"РСЧС: На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении регионального главка.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка
Вчера, 13:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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