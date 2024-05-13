https://ria.ru/20240513/opasnost-1945703391.html
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Авиационная опасность в Херсонской области отменена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:59
2024-05-13T18:59
2024-05-13T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Авиационная опасность в Херсонской области отменена, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Авиационная опасность объявлена в Херсонской области ранее в понедельник. "Отмена авиационной опасности Херсонская область" , - написал Сальдо.
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В Херсонской области отменили авиационную опасность
Авиационная опасность в Херсонской области отменили