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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 13.05.2024 (обновлено: 18:00 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/opasnost-1945681565.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:53
2024-05-13T18:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС:На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/gladkov-1945599930.html
белгородская область
белгород
украина
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белгородская область, белгород, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.
"РСЧС:На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
ВСУ выпустили по белгородскому селу 18 танковых снарядов за сутки
Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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