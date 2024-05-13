https://ria.ru/20240513/opasnost-1945681565.html
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:53
2024-05-13T17:53
2024-05-13T18:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода."РСЧС:На всей территории Белгородской области Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/gladkov-1945599930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность