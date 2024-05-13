Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 13.05.2024 (обновлено: 11:12 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/obstrely-1945523348.html
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:11
2024-05-13T11:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
ГЕНИЧЕСК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты были зафиксированы еще 19 обстрелов", - заявил источник. Под огонь артиллерии попали семь населенных пунктов: Алешки, Каховка, Скадовск, Новая Каховка, Песчановка, Казачьи Лагеря и Днепряны. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 12 мая сообщил, что ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня Himars по Скадовску, что вызвало временные проблемы с подачей воды и света в части города. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240513/obstrel-1945496781.html
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепр

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты были зафиксированы еще 19 обстрелов", - заявил источник.
Последствия прилёта снаряда ВФУ в Никитовском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Вчера, 07:59
Под огонь артиллерии попали семь населенных пунктов: Алешки, Каховка, Скадовск, Новая Каховка, Песчановка, Казачьи Лагеря и Днепряны.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 12 мая сообщил, что ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня Himars по Скадовску, что вызвало временные проблемы с подачей воды и света в части города.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
24 января, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)РоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала