https://ria.ru/20240513/obstrely-1945523348.html

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 13.05.2024

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:11

2024-05-13T11:11

2024-05-13T11:12

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты были зафиксированы еще 19 обстрелов", - заявил источник. Под огонь артиллерии попали семь населенных пунктов: Алешки, Каховка, Скадовск, Новая Каховка, Песчановка, Казачьи Лагеря и Днепряны. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 12 мая сообщил, что ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня Himars по Скадовску, что вызвало временные проблемы с подачей воды и света в части города. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240513/obstrel-1945496781.html

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

херсонская область

днепр (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия