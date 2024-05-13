ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепр
Осколки снаряда. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжил террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты были зафиксированы еще 19 обстрелов", - заявил источник.
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Под огонь артиллерии попали семь населенных пунктов: Алешки, Каховка, Скадовск, Новая Каховка, Песчановка, Казачьи Лагеря и Днепряны.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 12 мая сообщил, что ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня Himars по Скадовску, что вызвало временные проблемы с подачей воды и света в части города.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Источник: ВСУ за сутки нанесли более 60 ударов по Херсонской области
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