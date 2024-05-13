https://ria.ru/20240513/obstrel-1945496781.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.05.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска за полчаса, с 6.30 мск, выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки в ДНР, сообщило в понедельник... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T07:59

2024-05-13T07:59

2024-05-13T07:59

горловка

донецкая народная республика

украина

стирол

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска за полчаса, с 6.30 мск, выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки в ДНР, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 6.50 и 7.00 было выпущено еще семь таких же снарядов. О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231113/obstrel-1909243103.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия