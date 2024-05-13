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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/obstrel-1945496781.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 13.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска за полчаса, с 6.30 мск, выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки в ДНР, сообщило в понедельник... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T07:59
2024-05-13T07:59
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска за полчаса, с 6.30 мск, выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки в ДНР, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 6.50 и 7.00 было выпущено еще семь таких же снарядов. О последствиях не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку

ВСУ за полчаса выпустили по Горловке десять натовских снарядов

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прилёта снаряда ВФУ в Никитовском районе Горловки
Последствия прилёта снаряда ВФУ в Никитовском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия прилёта снаряда ВФУ в Никитовском районе Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Украинские войска за полчаса, с 6.30 мск, выпустили десять снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки в ДНР, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:30 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 6.50 и 7.00 было выпущено еще семь таких же снарядов. О последствиях не сообщается.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтиролПроисшествия
 
 
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