https://ria.ru/20240513/novak-1945613189.html

Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт

Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт - РИА Новости, 13.05.2024

Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак грамотно... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:18

2024-05-13T15:18

2024-05-13T15:18

экономика

геннадий зюганов

госдума рф

александр новак

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак грамотно ведет переговоры, но считает, что он не желает снизить "цену на киловатт". "Я считаю, что Новак ведет очень грамотно переговоры. Я был во всём арабском мире, я знаю, что такое переговоры. Я 10 раз был в Китае и знаю, насколько важно и интересно их рынок, их поддержка", - заявил Зюганов на пленарном заседании в Госдуме. Однако, по его словам, в вопросе снижения цены за киловатт Новак не желает снизить цену. "Но когда он уперся и дважды не желает поддержать и снизить цену на киловатт для деревни - 8 рублей за киловатт - это удавка у всего крестьянского хозяйства. Я не понимаю вашей логики, вы в состоянии были лично решить этот вопрос", - заключил Зюганов.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, геннадий зюганов, госдума рф, александр новак, назначение нового состава правительства россии