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Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт - РИА Новости, 13.05.2024
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15:18 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/novak-1945613189.html
Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт
Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт - РИА Новости, 13.05.2024
Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак грамотно... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:18
2024-05-13T15:18
экономика
геннадий зюганов
госдума рф
александр новак
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак грамотно ведет переговоры, но считает, что он не желает снизить "цену на киловатт". "Я считаю, что Новак ведет очень грамотно переговоры. Я был во всём арабском мире, я знаю, что такое переговоры. Я 10 раз был в Китае и знаю, насколько важно и интересно их рынок, их поддержка", - заявил Зюганов на пленарном заседании в Госдуме. Однако, по его словам, в вопросе снижения цены за киловатт Новак не желает снизить цену. "Но когда он уперся и дважды не желает поддержать и снизить цену на киловатт для деревни - 8 рублей за киловатт - это удавка у всего крестьянского хозяйства. Я не понимаю вашей логики, вы в состоянии были лично решить этот вопрос", - заключил Зюганов.
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экономика, геннадий зюганов, госдума рф, александр новак, назначение нового состава правительства россии
Экономика, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, Александр Новак, Назначение нового состава правительства России
Зюганов укорил Новака за нежелание снизить цену на киловатт

Зюганов: Новак грамотно ведет переговоры, но не хочет снизить цену на киловатт

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ, по вопросу согласования вице-премьеров
Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ, по вопросу согласования вице-премьеров - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на должность заместителя председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании Государственной Думы РФ, по вопросу согласования вице-премьеров
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на должность вице-премьера, исполняющий обязанности зампредседателя правительства Александр Новак грамотно ведет переговоры, но считает, что он не желает снизить "цену на киловатт".
"Я считаю, что Новак ведет очень грамотно переговоры. Я был во всём арабском мире, я знаю, что такое переговоры. Я 10 раз был в Китае и знаю, насколько важно и интересно их рынок, их поддержка", - заявил Зюганов на пленарном заседании в Госдуме.
Однако, по его словам, в вопросе снижения цены за киловатт Новак не желает снизить цену. "Но когда он уперся и дважды не желает поддержать и снизить цену на киловатт для деревни - 8 рублей за киловатт - это удавка у всего крестьянского хозяйства. Я не понимаю вашей логики, вы в состоянии были лично решить этот вопрос", - заключил Зюганов.
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ЭкономикаГеннадий ЗюгановГосдума РФАлександр НовакНазначение нового состава правительства России
 
 
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