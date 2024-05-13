https://ria.ru/20240513/navodnenie-1945498563.html
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 287
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 287 - РИА Новости, 13.05.2024
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 287
В Курганской области на 13 мая подтопленными остаются 287 жилых дома, число подтопленных дачных домов снизилось до 5,57 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:34
2024-05-13T08:34
2024-05-13T08:34
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. В Курганской области на 13 мая подтопленными остаются 287 жилых дома, число подтопленных дачных домов снизилось до 5,57 тысячи, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону. Как сообщалось, на 12 мая оставались затопленными в 7 муниципальных образованиях в 9 населенных пунктах 346 жилых домов, 5714 дачных, 6 низководных мостов. "По состоянию на 13 мая, остаются затопленными в 6 муниципальных образованиях, в 6 населенных пунктах 287 жилых домов, 5573 дачных дома, 5 низководных мостов", - говорится в сообщении. За прошедшие сутки освободилось от воды в 2 муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и Курган) в 3 населенных пунктах (Менщиково, Кетово, Курган) 59 жилых домов, 141 дачный дом, 37 приусадебных участков, 1 низководный мост, 1 участок автомобильной дороги, уточняется в сообщении. В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240504/doma-1943807467.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, курган, россия, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Курган, Россия, Наводнения в России — 2024
В Курганской области число подтопленных жилых домов снизилось до 287
В Курганской области число подтопленных дач снизилось до 5,57 тысячи