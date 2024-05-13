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В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее восьми человек - РИА Новости, 13.05.2024
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19:45 13.05.2024 (обновлено: 19:54 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/mumbai-1945720311.html
В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее восьми человек
В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее восьми человек - РИА Новости, 13.05.2024
В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее восьми человек
Жертвами падения рекламного щита на бензоколонку в Мумбаи стали не менее восьми человек, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на городские власти. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:45
2024-05-13T19:54
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Жертвами падения рекламного щита на бензоколонку в Мумбаи стали не менее восьми человек, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на городские власти.Высота баннера, упавшего во время ливня со шквалистым ветром, составляла около 30 метров. Ранее сообщалось о 54 пострадавших."Рекламный щит высотой 100 футов (30 метров) был вырван и упал на бензоколонку и близлежащие дома на перекрестке Чедданагар в районе Гаткопар", - сообщает издание.Под рухнувшей конструкцией оказалось заблокированными порядка 100 человек. "Этот рекламный щит был незаконным, так как у него не было лицензии. Мы проверим лицензии всех рекламных щитов в Мумбаи", - заявил в связи с инцидентом комиссар муниципальной службы Бхушан Гаграни.В ходе поисково-спасательной операции из-под завала были извлечены и госпитализированы 57 человек, добавил он.Сильные осадки также повлияли на работу аэропорта, метро и пригородных поездов в городе. По меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в международный аэропорт Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи Махараджа после того, как полеты были временно приостановлены из-за плохой видимости. Работа аэропорта возобновилась около 17.00 (15.30 мск). Движение на одной из веток метрополитена и пригородных поездов в городе было приостановлено после того, как из-за упавший сильного ветра баннер перебил провода.
https://ria.ru/20240513/dozhdi-1945650526.html
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в мире, мумбаи
В мире, Мумбаи
В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее восьми человек

Hindustan Times: 8 человек погибли при падении рекламного щита в Мумбаи

© AP Photo / Rafiq MaqboolСпасательная операция на месте падения рекламного щита в Мумбаи, Индия
Спасательная операция на месте падения рекламного щита в Мумбаи, Индия - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Спасательная операция на месте падения рекламного щита в Мумбаи, Индия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Жертвами падения рекламного щита на бензоколонку в Мумбаи стали не менее восьми человек, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на городские власти.
Высота баннера, упавшего во время ливня со шквалистым ветром, составляла около 30 метров. Ранее сообщалось о 54 пострадавших.
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"Рекламный щит высотой 100 футов (30 метров) был вырван и упал на бензоколонку и близлежащие дома на перекрестке Чедданагар в районе Гаткопар", - сообщает издание.
Под рухнувшей конструкцией оказалось заблокированными порядка 100 человек. "Этот рекламный щит был незаконным, так как у него не было лицензии. Мы проверим лицензии всех рекламных щитов в Мумбаи", - заявил в связи с инцидентом комиссар муниципальной службы Бхушан Гаграни.
В ходе поисково-спасательной операции из-под завала были извлечены и госпитализированы 57 человек, добавил он.
Сильные осадки также повлияли на работу аэропорта, метро и пригородных поездов в городе. По меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в международный аэропорт Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи Махараджа после того, как полеты были временно приостановлены из-за плохой видимости. Работа аэропорта возобновилась около 17.00 (15.30 мск).
Движение на одной из веток метрополитена и пригородных поездов в городе было приостановлено после того, как из-за упавший сильного ветра баннер перебил провода.
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