https://ria.ru/20240513/moskalkova-1945558004.html
Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня
Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня - РИА Новости, 13.05.2024
Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня
Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:58
2024-05-13T12:58
2024-05-13T12:58
россия
татьяна москалькова
ольга тимофеева (депутат гд)
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила пресс-служба главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой. "Совет Государственной думы определил дату рассмотрения ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Депутаты заслушают Татьяну Москалькову на пленарном заседании 11 июня", - рассказали в пресс-службе журналистам.
https://ria.ru/20240507/soglashenie-1944290618.html
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россия, татьяна москалькова, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф
Россия, Татьяна Москалькова, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Госдума РФ
Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня
Депутаты Госдумы 11 июня заслушают доклад Москальковой