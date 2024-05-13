https://ria.ru/20240513/moskalkova-1945558004.html

Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня

Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня - РИА Новости, 13.05.2024

Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня

Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:58

2024-05-13T12:58

2024-05-13T12:58

россия

татьяна москалькова

ольга тимофеева (депутат гд)

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила пресс-служба главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой. "Совет Государственной думы определил дату рассмотрения ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Депутаты заслушают Татьяну Москалькову на пленарном заседании 11 июня", - рассказали в пресс-службе журналистам.

https://ria.ru/20240507/soglashenie-1944290618.html

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россия, татьяна москалькова, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф