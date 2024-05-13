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Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня - РИА Новости, 13.05.2024
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12:58 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/moskalkova-1945558004.html
Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня
Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня - РИА Новости, 13.05.2024
Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня
Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:58
2024-05-13T12:58
россия
татьяна москалькова
ольга тимофеева (депутат гд)
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила пресс-служба главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой. "Совет Государственной думы определил дату рассмотрения ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Депутаты заслушают Татьяну Москалькову на пленарном заседании 11 июня", - рассказали в пресс-службе журналистам.
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россия, татьяна москалькова, ольга тимофеева (депутат гд), госдума рф
Россия, Татьяна Москалькова, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Госдума РФ
Ежегодный доклад Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня

Депутаты Госдумы 11 июня заслушают доклад Москальковой

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой пройдет в Госдуме 11 июня, такое решение было принято на совете Думы, сообщила пресс-служба главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольги Тимофеевой.
"Совет Государственной думы определил дату рассмотрения ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Депутаты заслушают Татьяну Москалькову на пленарном заседании 11 июня", - рассказали в пресс-службе журналистам.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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