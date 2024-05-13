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Мирошник призвал международные организации оценить атаку ВСУ на Белгород - РИА Новости, 13.05.2024
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11:12 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/miroshnik-1945523928.html
Мирошник призвал международные организации оценить атаку ВСУ на Белгород
Мирошник призвал международные организации оценить атаку ВСУ на Белгород - РИА Новости, 13.05.2024
Мирошник призвал международные организации оценить атаку ВСУ на Белгород
Российская сторона ожидает от ряда международных организаций, в которых она состоит, честной оценки атаки на Белгород со стороны ВСУ, заявил посол по особым... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:12
2024-05-13T11:12
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белгородская область
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская сторона ожидает от ряда международных организаций, в которых она состоит, честной оценки атаки на Белгород со стороны ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире канала "Россия-24". В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. По данным губернатора, при обрушении подъезда дома погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения. "Сейчас мы действительно ждем от ряда международных организаций честной оценки действий Украины. Это касается и ОБСЕ, и Совета безопасности ООН, ряда других международных организаций, в которых мы являемся непосредственными участниками, платим честно взносы и выполняем все нормы, которые возлагаются на их участников", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия-24", высказываясь об атаке ВСУ на Белгород. Дипломат добавил, что трагедия в Белгороде - не единственный недавний случай такого характера. За несколько дней ВСУ нанесли еще несколько ударов, которые могут быть охарактеризованы как террористические акты, отметил Мирошник.
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в мире, белгород, россия, белгородская область, родион мирошник, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, обсе, оон
В мире, Белгород, Россия, Белгородская область, Родион Мирошник, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, ООН
Мирошник призвал международные организации оценить атаку ВСУ на Белгород

Мирошник: Россия ждет от международных организаций честной оценки атаки ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская сторона ожидает от ряда международных организаций, в которых она состоит, честной оценки атаки на Белгород со стороны ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире канала "Россия-24".
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. По данным губернатора, при обрушении подъезда дома погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
«
"Сейчас мы действительно ждем от ряда международных организаций честной оценки действий Украины. Это касается и ОБСЕ, и Совета безопасности ООН, ряда других международных организаций, в которых мы являемся непосредственными участниками, платим честно взносы и выполняем все нормы, которые возлагаются на их участников", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия-24", высказываясь об атаке ВСУ на Белгород.
Дипломат добавил, что трагедия в Белгороде - не единственный недавний случай такого характера. За несколько дней ВСУ нанесли еще несколько ударов, которые могут быть охарактеризованы как террористические акты, отметил Мирошник.
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В миреБелгородРоссияБелгородская областьРодион МирошникВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОБСЕООН
 
 
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