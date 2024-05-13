Мирошник призвал международные организации оценить атаку ВСУ на Белгород
Мирошник: Россия ждет от международных организаций честной оценки атаки ВСУ
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская сторона ожидает от ряда международных организаций, в которых она состоит, честной оценки атаки на Белгород со стороны ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире канала "Россия-24".
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. По данным губернатора, при обрушении подъезда дома погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
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"Сейчас мы действительно ждем от ряда международных организаций честной оценки действий Украины. Это касается и ОБСЕ, и Совета безопасности ООН, ряда других международных организаций, в которых мы являемся непосредственными участниками, платим честно взносы и выполняем все нормы, которые возлагаются на их участников", - сказал Мирошник в эфире канала "Россия-24", высказываясь об атаке ВСУ на Белгород.
Дипломат добавил, что трагедия в Белгороде - не единственный недавний случай такого характера. За несколько дней ВСУ нанесли еще несколько ударов, которые могут быть охарактеризованы как террористические акты, отметил Мирошник.
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