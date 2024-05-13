https://ria.ru/20240513/mirnyyzhitel-1945502783.html

Житель Семеновки рассказал о допросах СБУ и Нацгвардии

Житель Семеновки рассказал о допросах СБУ и Нацгвардии - РИА Новости, 13.05.2024

Житель Семеновки рассказал о допросах СБУ и Нацгвардии

Сотрудники СБУ и Нацгвардии Украины в Семеновке в ДНР регулярно сильно избивали местных мужчин, выпытывая у них, видели ли они российских военных, и обвиняя... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:09

2024-05-13T09:09

2024-05-13T09:10

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Сотрудники СБУ и Нацгвардии Украины в Семеновке в ДНР регулярно сильно избивали местных мужчин, выпытывая у них, видели ли они российских военных, и обвиняя жителей в том, что они "ждут русских", рассказал РИА Новости Сергей, житель освобожденного в начале мая села. "Избивали сильно, очень сильно… У меня аж трусы лопнули - так били. Сильно били, почки поотбивали конкретно, говорили: "Мы вас подлечим, чтобы вы не дожили до того, когда зайдут русские". И я сильно обрадовался, когда русские зашли. Я этого десять лет ждал", - сказал собеседник агентства, которого российские военные эвакуировали из зоны боев в конце апреля. По его словам, во время таких допросов с пристрастием СБУ интересовало, где русские, заходили ли они в село, видели ли местные жители подозрительных людей. Также он отметил, что как только линия фронта подошла ближе к Семеновке, сотрудники СБУ перестали туда приезжать. Помимо сотрудников СБУ, сказал Сергей, военнослужащие Нацгвардии Украины тоже устраивали физическую расправу над гражданскими. "Нас сильно прессовали, было конечно за что - мы их блиндажи "выставляли" (обкрадывали - ред.), еду забирали всю у них и кормили наших 11 человек гражданских, потому что туда (в Семеновку - ред.) ни гуманитарки, ничего не возили, а нам что-то кушать надо было", - объяснил житель села. По его словам, в основном избивали тех, кто был помоложе - из группы его соседей из 11 человек больше всего доставалось ему самому - ему 49 лет - и его 54-летнему односельчанину. Ранее жители Семеновки, которая была освобождена группировкой российских войск "Центр" 4 мая, рассказали РИА Новости, что боевики Нацгвардии Украины и ВСУ, которые дислоцировались в Семеновке, сбрасывали боеприпасы с беспилотников на погреба, в которых укрывались гражданские, применяя против мирных жителей в том числе и боевые отравляющие вещества.

https://ria.ru/20231107/draka-1908023445.html

https://ria.ru/20240502/odessa-1943470466.html

https://ria.ru/20240302/odessa-1930621321.html

украина

семеновка (краматорск)

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в мире, украина, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины