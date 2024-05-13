https://ria.ru/20240513/minoborony-1945567881.html

ПВО сбила за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow

ПВО сбила за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2024

ПВО сбила за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow

Российская ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, четыре... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:15

2024-05-13T13:15

2024-05-13T13:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

пво

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936594375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d559b66abc4b8eb8a7d5c97c59fdb579.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."За сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire чешского производства и HIMARS производства США, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США и четыре крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240513/su-27-1945564463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)