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ПВО сбила за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 13.05.2024 (обновлено: 13:46 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/minoborony-1945567881.html
ПВО сбила за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow
ПВО сбила за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 13.05.2024
ПВО сбила за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow
Российская ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, четыре... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:15
2024-05-13T13:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."За сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire чешского производства и HIMARS производства США, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США и четыре крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240513/su-27-1945564463.html
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безопасность, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила за сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны: ПВО за сутки сбила 6 ракет "Точка-У" и 39 снарядов РСЗО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты Storm Shadow
Фрагмент ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Фрагмент ракеты Storm Shadow. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 39 украинских реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, четыре крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"За сутки уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, шесть тактических ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire чешского производства и HIMARS производства США, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США и четыре крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", - говорится в сводке военного ведомства.
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