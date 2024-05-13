https://ria.ru/20240513/mchs-1945513039.html
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 13.05.2024
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС
Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки беспилотника, они спешили на пожар в Горловке, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:25
2024-05-13T10:25
2024-05-13T10:35
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки беспилотника, они спешили на пожар в Горловке, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России... Также повреждения получила пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20240512/bespilotnik-1945435717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС