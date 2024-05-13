https://ria.ru/20240513/mchs-1945513039.html

В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС

В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 13.05.2024

В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС

Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки беспилотника, они спешили на пожар в Горловке, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:25

2024-05-13T10:25

2024-05-13T10:35

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945514682_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_7adf3b0cec3ba4393390f8a29bc53c4c.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки беспилотника, они спешили на пожар в Горловке, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России... Также повреждения получила пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20240512/bespilotnik-1945435717.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия