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В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 13.05.2024
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10:25 13.05.2024 (обновлено: 10:35 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/mchs-1945513039.html
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС - РИА Новости, 13.05.2024
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС
Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки беспилотника, они спешили на пожар в Горловке, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:25
2024-05-13T10:35
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки беспилотника, они спешили на пожар в Горловке, сообщается в Telegram-канале МЧС России."В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России... Также повреждения получила пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении.Отмечается, что личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20240512/bespilotnik-1945435717.html
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Варвара Скокшина
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донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали сотрудники МЧС

В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС

© Фото : МЧС РоссииПоследствия атаки беспилотника на сотрудников МЧС в ДНР
Последствия атаки беспилотника на сотрудников МЧС в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : МЧС России
Последствия атаки беспилотника на сотрудников МЧС в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Четверо сотрудников МЧС пострадали в ДНР из-за атаки беспилотника, они спешили на пожар в Горловке, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
ДНР из-за атаки беспилотника пострадали четверо сотрудников МЧС России... Также повреждения получила пожарная автоцистерна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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В районе Симферополя ПВО сбила украинский беспилотник
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Донецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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