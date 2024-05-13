https://ria.ru/20240513/lvova-belova-1945564347.html
При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка
При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка - РИА Новости, 13.05.2024
При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка
По предварительным данным, в результате обстрела Белгорода погибли два ребенка, информация уточняется, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:08
2024-05-13T13:08
2024-05-13T14:28
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По предварительным данным, в результате обстрела Белгорода погибли два ребенка, информация уточняется, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале."По предварительным данным, в результате трагедии (обстрела Белгорода в воскресенье) погибли два ребенка. Информация уточняется. Соболезную близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом", - сообщила Львова-Белова.Детский омбудсмен также рассказала, что пострадавшего полуторамесячного младенца направили на лечение в Москву, а состояние 16-летнего подростка стабильное, его жизни ничего не угрожает.В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
https://ria.ru/20240513/obstrel-1945543374.html
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При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка
Львова-Белова: при обстреле Белгорода, возможно, погибли два ребенка