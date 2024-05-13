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При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 13.05.2024 (обновлено: 14:28 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/lvova-belova-1945564347.html
При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка
При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка - РИА Новости, 13.05.2024
При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка
По предварительным данным, в результате обстрела Белгорода погибли два ребенка, информация уточняется, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:08
2024-05-13T14:28
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
россия
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украина
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По предварительным данным, в результате обстрела Белгорода погибли два ребенка, информация уточняется, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале."По предварительным данным, в результате трагедии (обстрела Белгорода в воскресенье) погибли два ребенка. Информация уточняется. Соболезную близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом", - сообщила Львова-Белова.Детский омбудсмен также рассказала, что пострадавшего полуторамесячного младенца направили на лечение в Москву, а состояние 16-летнего подростка стабильное, его жизни ничего не угрожает.В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
https://ria.ru/20240513/obstrel-1945543374.html
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белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, общество, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Общество, Происшествия, Безопасность
При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка

Львова-Белова: при обстреле Белгорода, возможно, погибли два ребенка

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По предварительным данным, в результате обстрела Белгорода погибли два ребенка, информация уточняется, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, в результате трагедии (обстрела Белгорода в воскресенье) погибли два ребенка. Информация уточняется. Соболезную близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом", - сообщила Львова-Белова.
Детский омбудсмен также рассказала, что пострадавшего полуторамесячного младенца направили на лечение в Москву, а состояние 16-летнего подростка стабильное, его жизни ничего не угрожает.
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаОбществоПроисшествияБезопасность
 
 
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