https://ria.ru/20240513/lvova-belova-1945564347.html

При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка

При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка - РИА Новости, 13.05.2024

При обстреле Белгорода предположительно погибли два ребенка

По предварительным данным, в результате обстрела Белгорода погибли два ребенка, информация уточняется, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:08

2024-05-13T13:08

2024-05-13T14:28

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По предварительным данным, в результате обстрела Белгорода погибли два ребенка, информация уточняется, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале."По предварительным данным, в результате трагедии (обстрела Белгорода в воскресенье) погибли два ребенка. Информация уточняется. Соболезную близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом", - сообщила Львова-Белова.Детский омбудсмен также рассказала, что пострадавшего полуторамесячного младенца направили на лечение в Москву, а состояние 16-летнего подростка стабильное, его жизни ничего не угрожает.В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.

https://ria.ru/20240513/obstrel-1945543374.html

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белгород, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, украина, общество, происшествия, безопасность