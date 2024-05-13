https://ria.ru/20240513/liviya-1945506898.html
Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии
Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии - РИА Новости, 13.05.2024
Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии
Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, надеется, что Россия возобновит работы по проекту железнодорожной линии Мисурата-Бенгази, заявил... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:35
2024-05-13T09:35
2024-05-13T09:35
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БЕНГАЗИ (Ливия), 13 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, надеется, что Россия возобновит работы по проекту железнодорожной линии Мисурата-Бенгази, заявил РИА Новости министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "В скором времени, во время форума ("Россия – Исламский мир" - ред.) в Казани, я снова буду говорить об этом проекте, и это послужит на пользу обеим сторонам, поскольку мы остро нуждаемся в железнодорожных линиях", - сказал аль-Каиди. Он подчеркнул, что правительство на востоке Ливии "надеется на то, что российские власти вернутся к этому проекту".
https://ria.ru/20240508/liviya-1944638390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливия, россия, казань, в мире
Ливия, Россия, Казань, В мире
Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии
Правительство на востоке Ливии надеется, что Россия начнет работы по ж/д линии