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Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии - РИА Новости, 13.05.2024
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09:35 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/liviya-1945506898.html
Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии
Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии - РИА Новости, 13.05.2024
Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии
Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, надеется, что Россия возобновит работы по проекту железнодорожной линии Мисурата-Бенгази, заявил... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:35
2024-05-13T09:35
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БЕНГАЗИ (Ливия), 13 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, надеется, что Россия возобновит работы по проекту железнодорожной линии Мисурата-Бенгази, заявил РИА Новости министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "В скором времени, во время форума ("Россия – Исламский мир" - ред.) в Казани, я снова буду говорить об этом проекте, и это послужит на пользу обеим сторонам, поскольку мы остро нуждаемся в железнодорожных линиях", - сказал аль-Каиди. Он подчеркнул, что правительство на востоке Ливии "надеется на то, что российские власти вернутся к этому проекту".
https://ria.ru/20240508/liviya-1944638390.html
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ливия, россия, казань, в мире
Ливия, Россия, Казань, В мире
Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии

Правительство на востоке Ливии надеется, что Россия начнет работы по ж/д линии

© AP Photo / Manu BraboВид на город Сирт, Ливия
Вид на город Сирт, Ливия - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на город Сирт, Ливия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕНГАЗИ (Ливия), 13 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, надеется, что Россия возобновит работы по проекту железнодорожной линии Мисурата-Бенгази, заявил РИА Новости министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди.
"В скором времени, во время форума ("Россия – Исламский мир" - ред.) в Казани, я снова буду говорить об этом проекте, и это послужит на пользу обеим сторонам, поскольку мы остро нуждаемся в железнодорожных линиях", - сказал аль-Каиди.
Он подчеркнул, что правительство на востоке Ливии "надеется на то, что российские власти вернутся к этому проекту".
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СМИ: Италия предложила Хафтару сделку ради отказа Ливии от работы с Россией
8 мая, 12:41
 
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