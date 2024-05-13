https://ria.ru/20240513/liviya-1945506898.html

Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии

Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии - РИА Новости, 13.05.2024

Правительство на востоке Ливии обсудит в России проект ж/д линии

Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, надеется, что Россия возобновит работы по проекту железнодорожной линии Мисурата-Бенгази, заявил... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:35

2024-05-13T09:35

2024-05-13T09:35

ливия

россия

казань

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137612/33/1376123348_0:32:2001:1157_1920x0_80_0_0_5ed8f9368d9de447543f40f7bcf9dbbc.jpg

БЕНГАЗИ (Ливия), 13 мая - РИА Новости. Временное правительство Ливии, заседающее на востоке страны, надеется, что Россия возобновит работы по проекту железнодорожной линии Мисурата-Бенгази, заявил РИА Новости министр по инвестициям этого правительства Али ас-Саиди аль-Каиди. "В скором времени, во время форума ("Россия – Исламский мир" - ред.) в Казани, я снова буду говорить об этом проекте, и это послужит на пользу обеим сторонам, поскольку мы остро нуждаемся в железнодорожных линиях", - сказал аль-Каиди. Он подчеркнул, что правительство на востоке Ливии "надеется на то, что российские власти вернутся к этому проекту".

https://ria.ru/20240508/liviya-1944638390.html

ливия

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ливия, россия, казань, в мире