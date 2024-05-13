https://ria.ru/20240513/lipetskaya_oblast-1945492452.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.05.2024

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T06:41

2024-05-13T06:41

2024-05-13T06:42

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале. В ночь на понедельник на территории Становлянского округа региона были подавлены беспилотники, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, жертв нет, сообщал ранее Артамонов.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945492290.html

липецкая область

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происшествия, липецкая область, игорь артамонов