https://ria.ru/20240513/lipetskaya_oblast-1945492452.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T06:41
2024-05-13T06:41
2024-05-13T06:42
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале. В ночь на понедельник на территории Становлянского округа региона были подавлены беспилотники, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, жертв нет, сообщал ранее Артамонов.
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Глава Липецкой области Артамонов сообщил об отмене режима воздушной опасности