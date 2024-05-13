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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
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06:41 13.05.2024 (обновлено: 06:42 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/lipetskaya_oblast-1945492452.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T06:41
2024-05-13T06:42
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. "Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале. В ночь на понедельник на территории Становлянского округа региона были подавлены беспилотники, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, жертв нет, сообщал ранее Артамонов.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945492290.html
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Глава Липецкой области Артамонов сообщил об отмене режима воздушной опасности

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГорода России. Липецк
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Города России. Липецк. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Режим воздушной опасности в Липецкой области отменен, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Внимание! Отбой "Воздушной опасности", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
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06:32
В ночь на понедельник на территории Становлянского округа региона были подавлены беспилотники, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, жертв нет, сообщал ранее Артамонов.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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