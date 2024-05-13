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В Липецкой области после атаки БПЛА тушат возгорание на электроподстанции - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:58 13.05.2024 (обновлено: 05:48 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/lipetskaya_oblast-1945488123.html
В Липецкой области после атаки БПЛА тушат возгорание на электроподстанции
В Липецкой области после атаки БПЛА тушат возгорание на электроподстанции - РИА Новости, 13.05.2024
В Липецкой области после атаки БПЛА тушат возгорание на электроподстанции
Беспилотники подавлены в Становлянском округе Липецкой области, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, жертв нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T04:58
2024-05-13T05:48
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Беспилотники подавлены в Становлянском округе Липецкой области, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Ранее на территории округа была объявлена угроза атаки БПЛА."БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.Он отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности и попросил жителей области не публиковать фото и видео о последствиях подобных атак.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html
https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области после атаки БПЛА тушат возгорание на электроподстанции

Артамонов: в Становлянском округе отражена атака БПЛА, загорелась подстанция

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Беспилотники подавлены в Становлянском округе Липецкой области, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Ранее на территории округа была объявлена угроза атаки БПЛА.
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"БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности и попросил жителей области не публиковать фото и видео о последствиях подобных атак.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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