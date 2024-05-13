https://ria.ru/20240513/lipetskaya_oblast-1945488123.html

В Липецкой области после атаки БПЛА тушат возгорание на электроподстанции

В Липецкой области после атаки БПЛА тушат возгорание на электроподстанции - РИА Новости, 13.05.2024

В Липецкой области после атаки БПЛА тушат возгорание на электроподстанции

Беспилотники подавлены в Становлянском округе Липецкой области, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, жертв нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T04:58

2024-05-13T04:58

2024-05-13T05:48

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Беспилотники подавлены в Становлянском округе Липецкой области, ликвидируется возгорание на территории электроподстанции, жертв нет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Ранее на территории округа была объявлена угроза атаки БПЛА."БПЛА подавлены на территории Становлянского округа. На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.Он отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности и попросил жителей области не публиковать фото и видео о последствиях подобных атак.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html

https://ria.ru/20240512/pozhar-1945328305.html

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происшествия, липецкая область, игорь артамонов