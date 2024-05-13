https://ria.ru/20240513/lavrov-1945729559.html

Лавров провел встречу с делегацией Ливии

Лавров провел встречу с делегацией Ливии - РИА Новости, 13.05.2024

Лавров провел встречу с делегацией Ливии

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в понедельник с зампредседателя президентского совета Ливии Абдаллой Лафи и и.о... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T20:44

2024-05-13T20:44

2024-05-13T21:02

ливия

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился в понедельник с зампредседателя президентского совета Ливии Абдаллой Лафи и и.о. главы МИД правительства нацединства Тахером аль-Бауром, прибывшими в Москву с визитом, сообщил в понедельник МИД РФ."В ходе состоявшегося обстоятельного обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с российской стороны был подтвержден настрой на дальнейшее содействие комплексной и устойчивой стабилизации обстановки в этой стране. Подчеркнута важность обеспечения инклюзивного характера общенационального диалога, нацеленного на сохранение территориальной целостности, единства и суверенитета ливийского государства. Отмечена востребованность консолидации международной поддержки усилиям ливийцев в деле дальнейшего продвижения политпроцесса при ведущей роли ООН", - говорится в сообщении по итогам встречи.Также отмечен настрой на налаживание и укрепление сотрудничества России и Ливии."В связи с этим было признано целесообразным вести дело к скорейшему возобновлению работы Российско-ливийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, призванной играть роль ключевого координирующего механизма двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.В понедельник также прошли консультации с ливийской делегацией замглавы МИД РФ Михаила Богданова.

https://ria.ru/20240513/liviya-1945506898.html

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ливия, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)