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Швейцария уже не годится для переговоров по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2024
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14:04 13.05.2024 (обновлено: 15:02 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/lavrov-1945579767.html
Швейцария уже не годится для переговоров по Украине, заявил Лавров
Швейцария уже не годится для переговоров по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2024
Швейцария уже не годится для переговоров по Украине, заявил Лавров
Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе по Украине, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:04
2024-05-13T15:02
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе по Украине, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня, "сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России". Он добавил, что она сосредоточена на формуле Владимира Зеленского, но при этом игнорирует другие имевшиеся инициативы, в том числе Китая, которая, по словам министра, является "самой всеобъемлющей". "Швейцария, что бы ни было на повестке дня, как место проведения мирных переговоров уже не очень годится. Раньше Швейцария действительно была нейтральной страной. Сейчас Швейцария однозначно встала на сторону Украины", - сказал министр в ходе заседания в Совфеде, где рассматривается его кандидатура на должность главы МИД России. Он также добавил, что Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам по урегулированию, но "с учетом признания реальностей, которые сложились". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240505/lavrov-1944023857.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945563765.html
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в мире, россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, сергей гармонин
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Швейцария уже не годится для переговоров по Украине, заявил Лавров

Лавров: Швейцария уже не годится для проведения переговоров по Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе по Украине, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня, "сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России". Он добавил, что она сосредоточена на формуле Владимира Зеленского, но при этом игнорирует другие имевшиеся инициативы, в том числе Китая, которая, по словам министра, является "самой всеобъемлющей".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Лавров объяснил, зачем некоторые страны участвуют во встрече в Швейцарии
5 мая, 21:40
«
"Швейцария, что бы ни было на повестке дня, как место проведения мирных переговоров уже не очень годится. Раньше Швейцария действительно была нейтральной страной. Сейчас Швейцария однозначно встала на сторону Украины", - сказал министр в ходе заседания в Совфеде, где рассматривается его кандидатура на должность главы МИД России.
Он также добавил, что Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам по урегулированию, но "с учетом признания реальностей, которые сложились".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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