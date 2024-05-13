Швейцария уже не годится для переговоров по Украине, заявил Лавров
Лавров: Швейцария уже не годится для проведения переговоров по Украине
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе по Украине, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, конференция по Украине, которая пройдет в Швейцарии в середине июня, "сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России". Он добавил, что она сосредоточена на формуле Владимира Зеленского, но при этом игнорирует другие имевшиеся инициативы, в том числе Китая, которая, по словам министра, является "самой всеобъемлющей".
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"Швейцария, что бы ни было на повестке дня, как место проведения мирных переговоров уже не очень годится. Раньше Швейцария действительно была нейтральной страной. Сейчас Швейцария однозначно встала на сторону Украины", - сказал министр в ходе заседания в Совфеде, где рассматривается его кандидатура на должность главы МИД России.
Он также добавил, что Москва неоднократно говорила о готовности к переговорам по урегулированию, но "с учетом признания реальностей, которые сложились".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.