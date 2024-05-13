https://ria.ru/20240513/kurskaya_oblast-1945492137.html
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T06:25
2024-05-13T06:25
2024-05-13T06:25
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Курской области, сообщает правительство региона в Telegram-канале. Ночью в Курской области сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа. "Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/sevastopol-1945491574.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области объявили отбой опасности атаки беспилотников
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА