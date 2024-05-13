https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945637881.html

Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС

Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС - РИА Новости, 13.05.2024

Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС

Кандидат на должность главы МЧС РФ Александр Куренков рассказал журналистам, что волновался при выдвижении на пост. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:15

2024-05-13T16:15

2024-05-13T17:40

политика

россия

белгород

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы МЧС РФ Александр Куренков рассказал журналистам, что волновался при выдвижении на пост. "Я волновался, скажем так", - ответил Куренков в Совфеде на вопрос, было ли неожиданным для него выдвижении. По его словам, на консультации сенаторы спрашивали его о паводках и событиях террористической направленности, в том числе в Белгороде. Куренков возглавил МЧС в мае 2022 года.

https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, белгород, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)