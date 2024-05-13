Рейтинг@Mail.ru
Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 13.05.2024 (обновлено: 17:40 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945637881.html
Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС
Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС - РИА Новости, 13.05.2024
Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС
Кандидат на должность главы МЧС РФ Александр Куренков рассказал журналистам, что волновался при выдвижении на пост. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:15
2024-05-13T17:40
политика
россия
белгород
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945656160_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_90e6cacd8e7e5f279d3743225e9b3fef.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы МЧС РФ Александр Куренков рассказал журналистам, что волновался при выдвижении на пост. "Я волновался, скажем так", - ответил Куренков в Совфеде на вопрос, было ли неожиданным для него выдвижении. По его словам, на консультации сенаторы спрашивали его о паводках и событиях террористической направленности, в том числе в Белгороде. Куренков возглавил МЧС в мае 2022 года.
https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html
https://ria.ru/20240512/kurenkov-1945458721.html
россия
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945656160_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_820bf2d317baeb398607d6a361164d07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, белгород, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Белгород, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС

Кандидат в главы МЧС Куренков заявил, что волновался при выдвижении на пост

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкАлександр Куренков принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы МЧС РФ. 13 мая 2024
Александр Куренков принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы МЧС РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Александр Куренков принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы МЧС РФ. 13 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы МЧС РФ Александр Куренков рассказал журналистам, что волновался при выдвижении на пост.
"Я волновался, скажем так", - ответил Куренков в Совфеде на вопрос, было ли неожиданным для него выдвижении.
Холл в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Все комитеты поддержали кандидатуры членов правительства, сообщили в ГД
12 мая, 17:03
По его словам, на консультации сенаторы спрашивали его о паводках и событиях террористической направленности, в том числе в Белгороде.
Куренков возглавил МЧС в мае 2022 года.
Министр МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Путин предложил переназначить Куренкова главой МЧС России
12 мая, 21:18
 
ПолитикаРоссияБелгородАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала