https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945637881.html
Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС
Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС - РИА Новости, 13.05.2024
Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС
Кандидат на должность главы МЧС РФ Александр Куренков рассказал журналистам, что волновался при выдвижении на пост. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:15
2024-05-13T16:15
2024-05-13T17:40
политика
россия
белгород
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы МЧС РФ Александр Куренков рассказал журналистам, что волновался при выдвижении на пост. "Я волновался, скажем так", - ответил Куренков в Совфеде на вопрос, было ли неожиданным для него выдвижении. По его словам, на консультации сенаторы спрашивали его о паводках и событиях террористической направленности, в том числе в Белгороде. Куренков возглавил МЧС в мае 2022 года.
https://ria.ru/20240512/komitety-1945426970.html
https://ria.ru/20240512/kurenkov-1945458721.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, белгород, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Политика, Россия, Белгород, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Куренков рассказал о волнении при выдвижении на пост главы МЧС
Кандидат в главы МЧС Куренков заявил, что волновался при выдвижении на пост