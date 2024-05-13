https://ria.ru/20240513/krymskiy_most-1945492825.html
Крымский мост открыли для движения автотранспорта
Крымский мост открыли для движения автотранспорта - РИА Новости, 13.05.2024
Крымский мост открыли для движения автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T06:52
2024-05-13T06:52
2024-05-13T06:53
специальная военная операция на украине
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 4.56 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943451546.html
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крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Крымский мост открыли для движения автотранспорта
Крымский мост открыли через почти два часа после приостановки движения