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Крымский мост открыли для движения автотранспорта - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 13.05.2024 (обновлено: 06:53 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/krymskiy_most-1945492825.html
Крымский мост открыли для движения автотранспорта
Крымский мост открыли для движения автотранспорта - РИА Новости, 13.05.2024
Крымский мост открыли для движения автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T06:52
2024-05-13T06:53
специальная военная операция на украине
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 4.56 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943451546.html
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крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Крымский мост открыли для движения автотранспорта

Крымский мост открыли через почти два часа после приостановки движения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя почти 2 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 4.56 мск.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Кремле прокомментировали намеки на возможный удар по Крымскому мосту
2 мая, 12:39
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеКрымский мост
 
 
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