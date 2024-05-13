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СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/konstantinovka-1945549732.html
СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ
СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ
Местные жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:35
2024-05-13T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Местные жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ, сообщает газета Guardian. По информации издания, в городе находится большое количество украинских военных. Отмечается, что выплаты солдатам способствовали развитию экономики города: в нем открылись новые кафе и магазины по ремонту мобильных телефонов. "Местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, которая запрещена в прифронтовых районах", - говорится в публикации газеты. Один из жителей Константиновки сравнил ситуацию в городе с "временами Аль Капоне", американского гангстера, который в годы сухого закона в США занимался подпольной продажей спиртных напитков.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
константиновка
донецкая народная республика
украина
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в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ

Guardian: в Константиновке жалуются на проституцию и продажи алкоголя из-за ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Местные жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ, сообщает газета Guardian.
По информации издания, в городе находится большое количество украинских военных. Отмечается, что выплаты солдатам способствовали развитию экономики города: в нем открылись новые кафе и магазины по ремонту мобильных телефонов.
"Местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, которая запрещена в прифронтовых районах", - говорится в публикации газеты.
Один из жителей Константиновки сравнил ситуацию в городе с "временами Аль Капоне", американского гангстера, который в годы сухого закона в США занимался подпольной продажей спиртных напитков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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