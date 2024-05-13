https://ria.ru/20240513/konstantinovka-1945549732.html

СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ

СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024

СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ

Местные жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:35

2024-05-13T12:35

2024-05-13T12:35

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Местные жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ, сообщает газета Guardian. По информации издания, в городе находится большое количество украинских военных. Отмечается, что выплаты солдатам способствовали развитию экономики города: в нем открылись новые кафе и магазины по ремонту мобильных телефонов. "Местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, которая запрещена в прифронтовых районах", - говорится в публикации газеты. Один из жителей Константиновки сравнил ситуацию в городе с "временами Аль Капоне", американского гангстера, который в годы сухого закона в США занимался подпольной продажей спиртных напитков.

https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html

константиновка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия