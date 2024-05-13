https://ria.ru/20240513/konstantinovka-1945549732.html
СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ
СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ
Местные жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:35
2024-05-13T12:35
2024-05-13T12:35
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Местные жители города Константиновка, который находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ, сообщает газета Guardian. По информации издания, в городе находится большое количество украинских военных. Отмечается, что выплаты солдатам способствовали развитию экономики города: в нем открылись новые кафе и магазины по ремонту мобильных телефонов. "Местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, которая запрещена в прифронтовых районах", - говорится в публикации газеты. Один из жителей Константиновки сравнил ситуацию в городе с "временами Аль Капоне", американского гангстера, который в годы сухого закона в США занимался подпольной продажей спиртных напитков.
https://ria.ru/20240311/kupyansk-1932316719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СМИ: жители города в Донбассе жалуются на расцвет проституции из-за ВСУ
Guardian: в Константиновке жалуются на проституцию и продажи алкоголя из-за ВСУ