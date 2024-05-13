https://ria.ru/20240513/kharkov-1945732791.html

В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков

В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков - РИА Новости, 13.05.2024

В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков". РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T21:09

2024-05-13T21:09

2024-05-13T21:16

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков". Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков", - сказал Литвиненко агентству Франс Пресс. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. В понедельник Минобороны сообщало, что группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области, противник потерял до 250 военных, российские силы отразили пять контратак.

https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html

https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html

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Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, украина, александр литвиненко (1962-2006), владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины