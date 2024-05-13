https://ria.ru/20240513/kharkov-1945732791.html
В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков
В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков - РИА Новости, 13.05.2024
В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков". РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T21:09
2024-05-13T21:09
2024-05-13T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
александр литвиненко (1962-2006)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935964517_0:171:683:555_1920x0_80_0_0_0785d0772653a466b00b1c8dc7af7f37.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков". Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков", - сказал Литвиненко агентству Франс Пресс. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. В понедельник Минобороны сообщало, что группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области, противник потерял до 250 военных, российские силы отразили пять контратак.
https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html
https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935964517_0:158:683:670_1920x0_80_0_0_24fe443b0774ee5574c84e4697be8cdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, украина, александр литвиненко (1962-2006), владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Александр Литвиненко (1962-2006), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков
Секретарь СНБО Литвиненко заявил, что не видит угрозы наступления на Харьков