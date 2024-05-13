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В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 13.05.2024 (обновлено: 21:16 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kharkov-1945732791.html
В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков
В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков - РИА Новости, 13.05.2024
В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков". РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T21:09
2024-05-13T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
украина
александр литвиненко (1962-2006)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков". Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. "Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков", - сказал Литвиненко агентству Франс Пресс. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью. В понедельник Минобороны сообщало, что группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области, противник потерял до 250 военных, российские силы отразили пять контратак.
https://ria.ru/20240513/zelenskiy-1945509348.html
https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html
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в мире, харьковская область, россия, украина, александр литвиненко (1962-2006), владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Александр Литвиненко (1962-2006), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
В СНБО Украины заявили, что не видят "угрозы наступления" на Харьков

Секретарь СНБО Литвиненко заявил, что не видит угрозы наступления на Харьков

© Фото : Служба внешней разведки УкраиныАлександр Литвиненко
Александр Литвиненко - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Служба внешней разведки Украины
Александр Литвиненко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит "угрозы наступления на Харьков".
Ранее Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
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"Мы можем сказать, что не видим никакой угрозы наступления на город Харьков", - сказал Литвиненко агентству Франс Пресс.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
В понедельник Минобороны сообщало, что группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в Харьковской области, противник потерял до 250 военных, российские силы отразили пять контратак.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреХарьковская областьРоссияУкраинаАлександр Литвиненко (1962-2006)Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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