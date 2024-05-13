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Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО - РИА Новости, 13.05.2024
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09:19 13.05.2024 (обновлено: 10:07 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kharitonov-1945505300.html
Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО
Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО - РИА Новости, 13.05.2024
Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО
Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов, участвующий в спецоперации, сообщил в Telegram-канале, что его машина взорвалась. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:19
2024-05-13T10:07
происшествия
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов, участвующий в спецоперации, сообщил в Telegram-канале, что его машина взорвалась."Пятого марта я рассказал о своей личной машине, на которой выполняю задачи в зоне специальной военной операции. &lt;...&gt; Сегодня, при выполнении очередного задания, &lt;...&gt; (машина. — Прим. ред.) взорвалась... и сгорела дотла", — говорится в публикации.Харитонов уточнил, что успел спасти документы и личные вещи раненного товарища с позывным Шмель, которые вез его родным.Началось расследование.
https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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происшествия, астраханская область
Происшествия, Астраханская область
Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО, он не пострадал

© Денис Харитонов_21/TelegramКадр видео, опубликованного Денисом Харитоновым
Кадр видео, опубликованного Денисом Харитоновым
© Денис Харитонов_21/Telegram
Кадр видео, опубликованного Денисом Харитоновым
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов, участвующий в спецоперации, сообщил в Telegram-канале, что его машина взорвалась.
"Пятого марта я рассказал о своей личной машине, на которой выполняю задачи в зоне специальной военной операции. <...> Сегодня, при выполнении очередного задания, <...> (машина. — Прим. ред.) взорвалась... и сгорела дотла", — говорится в публикации.
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Харитонов уточнил, что успел спасти документы и личные вещи раненного товарища с позывным Шмель, которые вез его родным.
Началось расследование.
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