https://ria.ru/20240513/kharitonov-1945505300.html

Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО - РИА Новости, 13.05.2024

Машину астраханского депутата Харитонова взорвали в зоне СВО

Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов, участвующий в спецоперации, сообщил в Telegram-канале, что его машина взорвалась. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:19

2024-05-13T09:19

2024-05-13T10:07

происшествия

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая — РИА Новости. Депутат Думы Астраханской области Денис Харитонов, участвующий в спецоперации, сообщил в Telegram-канале, что его машина взорвалась."Пятого марта я рассказал о своей личной машине, на которой выполняю задачи в зоне специальной военной операции. <...> Сегодня, при выполнении очередного задания, <...> (машина. — Прим. ред.) взорвалась... и сгорела дотла", — говорится в публикации.Харитонов уточнил, что успел спасти документы и личные вещи раненного товарища с позывным Шмель, которые вез его родным.Началось расследование.

https://ria.ru/20240512/vsu-1945432395.html

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

астраханская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, астраханская область