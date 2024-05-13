https://ria.ru/20240513/karl-1945631189.html
Карл III перестал ощущать вкус из-за химиотерапии
Карл III перестал ощущать вкус из-за химиотерапии - РИА Новости, 13.05.2024
Карл III перестал ощущать вкус из-за химиотерапии
Король Великобритании Карл III рассказал, что во время лечения от онкологического заболевания потерял возможность ощущать вкус, передает в понедельник газета... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:56
2024-05-13T15:56
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Король Великобритании Карл III рассказал, что во время лечения от онкологического заболевания потерял возможность ощущать вкус, передает в понедельник газета Daily Mail. "Король Карл III, посетивший Музей военной авиации в Гэмпшире, сегодня рассказал о том, что во время лечения рака он потерял чувство вкуса", - сказано в статье. Отмечается, что в рамках визита король пообщался с ветераном британских вооруженных сил Аароном Мэпплбеком. Он рассказал монарху, что в прошлом году проходил химиотерапию в рамках лечения рака яичка, упомянув в связи с этим, что утратил чувство вкуса. Король ответил, что то же самое произошло с ним самим. Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. В конце апреля король Великобритании Карл III на фоне улучшения здоровья впервые с момента диагностирования у него рака вернулся к общественным обязанностям. Он посетил онкологический центр Macmillan при больнице Университетского колледжа.
https://ria.ru/20240425/plan-1942360897.html
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в мире, великобритания, карл iii
В мире, Великобритания, Карл III
Карл III перестал ощущать вкус из-за химиотерапии
Daily Mail: Карл III перестал чувствовать вкус в результате химиотерапии
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Король Великобритании Карл III рассказал, что во время лечения от онкологического заболевания потерял возможность ощущать вкус, передает в понедельник газета Daily Mail
.
«
"Король Карл III, посетивший Музей военной авиации в Гэмпшире, сегодня рассказал о том, что во время лечения рака он потерял чувство вкуса", - сказано в статье.
Отмечается, что в рамках визита король пообщался с ветераном британских вооруженных сил Аароном Мэпплбеком. Он рассказал монарху, что в прошлом году проходил химиотерапию в рамках лечения рака яичка, упомянув в связи с этим, что утратил чувство вкуса. Король ответил, что то же самое произошло с ним самим.
Букингемский дворец 5 февраля сообщил, что у Карла III выявили рак, не уточнив, какой орган подвергся болезни. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.
В конце апреля король Великобритании Карл III на фоне улучшения здоровья впервые с момента диагностирования у него рака вернулся к общественным обязанностям. Он посетил онкологический центр Macmillan при больнице Университетского колледжа.