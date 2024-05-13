https://ria.ru/20240513/kandidaty-1945498766.html

СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров

СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024

СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров

Фракция СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров, заявил лидер партии Сергей Миронов. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:37

2024-05-13T08:37

2024-05-13T09:04

политика

россия

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 13 май - РИА Новости. Фракция СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров, заявил лидер партии Сергей Миронов."Большинство вице-премьеров мы поддержим", - сказал Миронов на пресс-подходе в понедельник.Он заявил журналистам, что у партии есть вопросы к кандидату на пост вице-премьера Марату Хуснуллину, но если он с трибуны Госдумы поддержит инициативу партии о сберкассах как альтернативе ипотеке, фракция проголосует за него.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, партия "справедливая россия - за правду"