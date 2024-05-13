https://ria.ru/20240513/kandidaty-1945498766.html
СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров
СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024
СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров
Фракция СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров, заявил лидер партии Сергей Миронов. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T08:37
2024-05-13T08:37
2024-05-13T09:04
политика
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 13 май - РИА Новости. Фракция СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров, заявил лидер партии Сергей Миронов."Большинство вице-премьеров мы поддержим", - сказал Миронов на пресс-подходе в понедельник.Он заявил журналистам, что у партии есть вопросы к кандидату на пост вице-премьера Марату Хуснуллину, но если он с трибуны Госдумы поддержит инициативу партии о сберкассах как альтернативе ипотеке, фракция проголосует за него.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, партия "справедливая россия - за правду"
Политика, Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду"
СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров
Миронов: СРЗП поддержит большинство кандидатов на посты вице-премьеров