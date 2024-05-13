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Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и подразделения ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:29 13.05.2024 (обновлено: 05:30 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/ka-52m-1945489759.html
Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и подразделения ВСУ
Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и подразделения ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и подразделения ВСУ
Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:29
2024-05-13T05:30
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Поступила боевая задача, выполнили боевой вылет. На пути следования ПАН подсказал координаты цели, отработали неуправляемыми авиационными средствами поражения, попали по заданным объектам и живой силе противника. Вернулись на аэродром", – приводит МО РФ слова штурмана Ка-52М Дмитрия. Российское военное ведомство также показало видеоролик, где видно, как вертолет готовится к вылету, отправляется на боевое задание, наносит удар и возвращается на аэродром.
https://ria.ru/20240409/spetsoperatsiya-1938738565.html
https://ria.ru/20240430/vertolet-1943099569.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Экипаж Ка-52М поразил опорные пункты и подразделения ВСУ

Экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ в зоне спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО
Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет Ка-52 во время боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Поступила боевая задача, выполнили боевой вылет. На пути следования ПАН подсказал координаты цели, отработали неуправляемыми авиационными средствами поражения, попали по заданным объектам и живой силе противника. Вернулись на аэродром", – приводит МО РФ слова штурмана Ка-52М Дмитрия.
Российское военное ведомство также показало видеоролик, где видно, как вертолет готовится к вылету, отправляется на боевое задание, наносит удар и возвращается на аэродром.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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