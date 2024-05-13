https://ria.ru/20240513/izbienie-1945704720.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения блокадницы ее родственником

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения блокадницы ее родственником - РИА Новости, 13.05.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения блокадницы ее родственником

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения блокадницы ее родственником, сообщает СК. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:02

2024-05-13T19:02

2024-05-13T19:09

происшествия

россия

ленинград

александр бастрыкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения блокадницы ее родственником, сообщает СК. "Главой ведомства поручено возбудить уголовное дело по факту избиения жительницы блокадного Ленинграда. В соцмедиа сообщается, что женщину, пережившую блокаду Ленинграда, избил муж ее внучки, отобрал пенсию и выплату к празднику", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, у пожилой женщины диагностированы ушибы позвоночника и левого плеча. Региональный главк МВД РФ уточняет, что по обращению 84-летней блокадницы уже возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемый задержан. "Пожилая женщина пожаловалась на мужа своей внучки, который 6 мая у дома 28 по 10-й Советской улице отобрал у нее только что полученные 50 тысяч рублей, а незадолго до этого также похитил 20 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей", – приводит полиция подробности заявления.

https://ria.ru/20240507/naemnik-1944442077.html

https://ria.ru/20231110/konflikt-1908651717.html

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происшествия, россия, ленинград, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)