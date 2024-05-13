https://ria.ru/20240513/izbienie-1945704720.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения блокадницы ее родственником
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения блокадницы ее родственником - РИА Новости, 13.05.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения блокадницы ее родственником
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения блокадницы ее родственником, сообщает СК. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:02
2024-05-13T19:02
2024-05-13T19:09
происшествия
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения блокадницы ее родственником, сообщает СК. "Главой ведомства поручено возбудить уголовное дело по факту избиения жительницы блокадного Ленинграда. В соцмедиа сообщается, что женщину, пережившую блокаду Ленинграда, избил муж ее внучки, отобрал пенсию и выплату к празднику", – информирует ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, у пожилой женщины диагностированы ушибы позвоночника и левого плеча. Региональный главк МВД РФ уточняет, что по обращению 84-летней блокадницы уже возбуждено уголовное дело о грабеже, подозреваемый задержан. "Пожилая женщина пожаловалась на мужа своей внучки, который 6 мая у дома 28 по 10-й Советской улице отобрал у нее только что полученные 50 тысяч рублей, а незадолго до этого также похитил 20 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей", – приводит полиция подробности заявления.
https://ria.ru/20240507/naemnik-1944442077.html
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происшествия, россия, ленинград, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинград, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения блокадницы ее родственником
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения блокадницы мужем ее внучки