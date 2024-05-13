https://ria.ru/20240513/ivanovo-1945640625.html

В Иваново женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника

В Иваново женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника - РИА Новости, 13.05.2024

В Иваново женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника

Женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника с высоты четвертого этажа в административном здании в Иваново, прокуратура начала проверку, сообщается в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:25

2024-05-13T16:25

2024-05-13T16:25

происшествия

иваново

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника с высоты четвертого этажа в административном здании в Иваново, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ивановской области. "Прокуратура начала проверку по факту травмирования женщины и ребенка в результате падения в шахту грузового подъемника", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в понедельник около 11.15 мск 29-летняя женщина и ее двухлетний ребенок, находясь в административном здании на улице Тимирязева города Иваново, упали с высоты четвертого этажа в шахту грузового подъемника. Они госпитализированы. Прокуратура даст оценку исполнения законодательства при эксплуатации здания.

https://ria.ru/20240330/ivanovo-1936850910.html

иваново

ивановская область

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происшествия, иваново, ивановская область, россия