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В Иваново женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника - РИА Новости, 13.05.2024
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16:25 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ivanovo-1945640625.html
В Иваново женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника
В Иваново женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника - РИА Новости, 13.05.2024
В Иваново женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника
Женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника с высоты четвертого этажа в административном здании в Иваново, прокуратура начала проверку, сообщается в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:25
2024-05-13T16:25
происшествия
иваново
ивановская область
россия
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РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника с высоты четвертого этажа в административном здании в Иваново, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ивановской области. "Прокуратура начала проверку по факту травмирования женщины и ребенка в результате падения в шахту грузового подъемника", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в понедельник около 11.15 мск 29-летняя женщина и ее двухлетний ребенок, находясь в административном здании на улице Тимирязева города Иваново, упали с высоты четвертого этажа в шахту грузового подъемника. Они госпитализированы. Прокуратура даст оценку исполнения законодательства при эксплуатации здания.
https://ria.ru/20240330/ivanovo-1936850910.html
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происшествия, иваново, ивановская область, россия
Происшествия, Иваново, Ивановская область, Россия
В Иваново женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника

В Иваново женщина с ребенком упали в шахту подъемника с высоты четвертого этажа

© Фото : прокуратура Ивановской областиШахта грузового подъемника в административном здании в Иваново, куда упали женщина с ребенком
Шахта грузового подъемника в административном здании в Иваново, куда упали женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : прокуратура Ивановской области
Шахта грузового подъемника в административном здании в Иваново, куда упали женщина с ребенком
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Женщина с ребенком упали в шахту грузового подъемника с высоты четвертого этажа в административном здании в Иваново, прокуратура начала проверку, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ивановской области.
"Прокуратура начала проверку по факту травмирования женщины и ребенка в результате падения в шахту грузового подъемника", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в понедельник около 11.15 мск 29-летняя женщина и ее двухлетний ребенок, находясь в административном здании на улице Тимирязева города Иваново, упали с высоты четвертого этажа в шахту грузового подъемника. Они госпитализированы.
Прокуратура даст оценку исполнения законодательства при эксплуатации здания.
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