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На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:14 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/infrastruktura-1945504740.html
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 13.05.2024
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:14
2024-05-13T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
днепр (город)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
херсонская область
россия
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в мире, херсонская область , россия, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
"Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияДнепр (город)
 
 
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