https://ria.ru/20240513/infrastruktura-1945504740.html

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 13.05.2024

На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:14

2024-05-13T09:14

2024-05-13T09:14

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсонская область , россия, днепр (город)