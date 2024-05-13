https://ria.ru/20240513/infrastruktura-1945504740.html
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура - РИА Новости, 13.05.2024
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:14
2024-05-13T09:14
2024-05-13T09:14
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. "Было зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945435534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Днепр (город)
На подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области