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На Кубани выпал град - РИА Новости, 13.05.2024
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14:46 13.05.2024 (обновлено: 14:55 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/gumchs-1945598447.html
На Кубани выпал град
На Кубани выпал град - РИА Новости, 13.05.2024
На Кубани выпал град
Град выпал в понедельник на территории Темрюкского района Кубани, жалоб и обращений от населения не поступало, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:46
2024-05-13T14:55
темрюкский район
россия
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Град выпал в понедельник на территории Темрюкского района Кубани, жалоб и обращений от населения не поступало, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "Предварительно, последствий нет, жалоб и обращений от населения не поступало", - сообщили в ведомстве. Как подтвердили РИА Новости в администрации Темрюкского района, град был непродолжительный, и повреждений инфраструктуры нет. Синоптики прогнозируют в понедельник на Кубани сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 метров в секунду, а также возможный подъем уровня рек.
https://ria.ru/20240513/zamorozki-1945551554.html
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темрюкский район, россия, краснодарский край, происшествия
Темрюкский район, Россия, Краснодарский край, Происшествия
На Кубани выпал град

ГУМЧС: на Кубани выпал град, жалоб и обращений от населения не поступало

© Фото : соцсетиГрад в Темрюке, Краснодарский край
Град в Темрюке, Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : соцсети
Град в Темрюке, Краснодарский край
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Град выпал в понедельник на территории Темрюкского района Кубани, жалоб и обращений от населения не поступало, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
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"Предварительно, последствий нет, жалоб и обращений от населения не поступало", - сообщили в ведомстве.
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Как подтвердили РИА Новости в администрации Темрюкского района, град был непродолжительный, и повреждений инфраструктуры нет.
Синоптики прогнозируют в понедельник на Кубани сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 метров в секунду, а также возможный подъем уровня рек.
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