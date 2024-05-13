https://ria.ru/20240513/gumchs-1945598447.html

На Кубани выпал град

На Кубани выпал град - РИА Новости, 13.05.2024

На Кубани выпал град

Град выпал в понедельник на территории Темрюкского района Кубани, жалоб и обращений от населения не поступало, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:46

2024-05-13T14:46

2024-05-13T14:55

темрюкский район

россия

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Град выпал в понедельник на территории Темрюкского района Кубани, жалоб и обращений от населения не поступало, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "Предварительно, последствий нет, жалоб и обращений от населения не поступало", - сообщили в ведомстве. Как подтвердили РИА Новости в администрации Темрюкского района, град был непродолжительный, и повреждений инфраструктуры нет. Синоптики прогнозируют в понедельник на Кубани сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 метров в секунду, а также возможный подъем уровня рек.

https://ria.ru/20240513/zamorozki-1945551554.html

https://ria.ru/20240513/artamonov-1945558876.html

темрюкский район

россия

краснодарский край

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темрюкский район, россия, краснодарский край, происшествия