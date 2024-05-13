https://ria.ru/20240513/gumchs-1945598447.html
На Кубани выпал град
На Кубани выпал град - РИА Новости, 13.05.2024
На Кубани выпал град
Град выпал в понедельник на территории Темрюкского района Кубани, жалоб и обращений от населения не поступало, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:46
2024-05-13T14:46
2024-05-13T14:55
темрюкский район
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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Град выпал в понедельник на территории Темрюкского района Кубани, жалоб и обращений от населения не поступало, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "Предварительно, последствий нет, жалоб и обращений от населения не поступало", - сообщили в ведомстве. Как подтвердили РИА Новости в администрации Темрюкского района, град был непродолжительный, и повреждений инфраструктуры нет. Синоптики прогнозируют в понедельник на Кубани сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 25 метров в секунду, а также возможный подъем уровня рек.
https://ria.ru/20240513/zamorozki-1945551554.html
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темрюкский район, россия, краснодарский край, происшествия
Темрюкский район, Россия, Краснодарский край, Происшествия