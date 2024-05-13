https://ria.ru/20240513/gruziya-1945510073.html

В Грузии начали расследование по делу о превышении полномочий полицией

В Грузии начали расследование по делу о превышении полномочий полицией - РИА Новости, 13.05.2024

В Грузии начали расследование по делу о превышении полномочий полицией

Специальная следственная служба Грузии начала расследования по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:06

2024-05-13T10:06

2024-05-13T10:06

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протесты в грузии против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Специальная следственная служба Грузии начала расследования по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. "Специальная следственная служба начала расследование по фактам превышения полномочий правоохранителями в адрес участников акций 13 мая 2024 года по пункту "Б" третьей части 333 статьи", - сообщает пресс-служба ведомства. Ранее МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста задержаны 20 человек, в том числе гражданин России и два гражданина США. Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

https://ria.ru/20240408/gruziya-1938649818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, сша, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах