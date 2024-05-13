https://ria.ru/20240513/gruziya-1945510073.html
В Грузии начали расследование по делу о превышении полномочий полицией
В Грузии начали расследование по делу о превышении полномочий полицией - РИА Новости, 13.05.2024
В Грузии начали расследование по делу о превышении полномочий полицией
Специальная следственная служба Грузии начала расследования по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:06
2024-05-13T10:06
2024-05-13T10:06
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тбилиси
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Специальная следственная служба Грузии начала расследования по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. "Специальная следственная служба начала расследование по фактам превышения полномочий правоохранителями в адрес участников акций 13 мая 2024 года по пункту "Б" третьей части 333 статьи", - сообщает пресс-служба ведомства. Ранее МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста задержаны 20 человек, в том числе гражданин России и два гражданина США. Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, сша, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, США, Тбилиси, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Грузии начали расследование по делу о превышении полномочий полицией
В Грузии расследуют дело о превышении полномочий полицией на акции в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 13 мая - РИА Новости. Специальная следственная служба Грузии начала расследования по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об иноагентах в Тбилиси.
"Специальная следственная служба начала расследование по фактам превышения полномочий правоохранителями в адрес участников акций 13 мая 2024 года по пункту "Б" третьей части 333 статьи", - сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста задержаны 20 человек, в том числе гражданин России
и два гражданина США
.
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом и втором чтении. В Тбилиси в связи с этим проходят ежедневные митинги протеста. В апреле этого года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).
Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.