https://ria.ru/20240513/grigorenko-1945525055.html

Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером

Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером

Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко, заявил спикер... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:16

2024-05-13T11:16

2024-05-13T11:55

политика

госдума рф

дмитрий григоренко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945529640_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_26790593265b9ffadc68393c8fb0ed02.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Переходим к рассмотрению четвертого вопроса об утверждении Григоренко Дмитрия Юрьевича заместителем председателя правительства РФ – руководителем аппарата правительства РФ", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, дмитрий григоренко