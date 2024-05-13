Госдума обсуждает выдвижение Григоренко вице-премьером
Володин: ГД рассматривает выдвижение Григоренко на пост вице-премьера
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на должность заместителя правительства РФ Дмитрий Григоренко выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
Кандидат на должность заместителя правительства РФ Дмитрий Григоренко выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума начала рассматривать вопрос об утверждении на пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства кандидатуры Дмитрия Григоренко, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Переходим к рассмотрению четвертого вопроса об утверждении Григоренко Дмитрия Юрьевича заместителем председателя правительства РФ – руководителем аппарата правительства РФ", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
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