Рейтинг@Mail.ru
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 13.05.2024 (обновлено: 16:00 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/golikova-1945625747.html
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:42
2024-05-13T16:00
политика
россия
госдума рф
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_64a59403ffd9fbabbc2c26f1b7a0838b.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным вопросам."1. Утвердить Голикову Татьяну Алексеевну заместителем председателя правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в тексте проекта постановления.За утверждение кандидатуры Голиковой проголосовало 362 депутата, 66 депутатов воздержалось, 1 проголосовал против утверждения, следует из итогов голосования.
https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944117648_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f4cb0f98a09416224eab5c61ea095ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, госдума рф, татьяна голикова
Политика, Россия, Госдума РФ, Татьяна Голикова
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Голикову на пост заместителя председателя правительства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным вопросам.
"1. Утвердить Голикову Татьяну Алексеевну заместителем председателя правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в тексте проекта постановления.
За утверждение кандидатуры Голиковой проголосовало 362 депутата, 66 депутатов воздержалось, 1 проголосовал против утверждения, следует из итогов голосования.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Володин назвал новый состав вице-премьеров профессиональным
Вчера, 15:53
 
ПолитикаРоссияГосдума РФТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала