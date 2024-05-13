https://ria.ru/20240513/golikova-1945625747.html
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:42
2024-05-13T15:42
2024-05-13T16:00
политика
россия
госдума рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным вопросам."1. Утвердить Голикову Татьяну Алексеевну заместителем председателя правительства Российской Федерации. 2. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия", - сказано в тексте проекта постановления.За утверждение кандидатуры Голиковой проголосовало 362 депутата, 66 депутатов воздержалось, 1 проголосовал против утверждения, следует из итогов голосования.
https://ria.ru/20240513/volodin-1945630350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф, татьяна голикова
Политика, Россия, Госдума РФ, Татьяна Голикова
Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Голикову на пост заместителя председателя правительства